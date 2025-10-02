Turianova estrena el viernes 3 su línea de EMT: Este es su recorrido

Turianova dispondrá de servicio regular de la EMT desde este viernes, 3 de octubre, con la puesta en marcha de la nueva línea 8 de la EMT. Esta línea, que supone la prolongación de la actual, que llegaba hasta La Fe, permitirá dar servicio a una zona residencial de nuevo cuño y que ya reúne a dos mil personas. Se trata de una reivindicación vecinal, que reclamaba la incorporación de los servicios básicos.

El nuevo servicio de la EMT se hará a través de la Línea 8 que pasa a llamarse “Porta de la Mar-Malilla-Turianova” ha modificado el trayecto de tal manera que la L8 que hasta ahora llegaba hasta el Hospital La Fe prolonga su recorrido hasta la calle Gonzalo Tejero Langarita, en pleno corazón de esta zona residencial.

No es una línea que conecte dos barrios, previo paso por el centro, sino una línea unidireccional del centro a Malilla. En el centro pasará por la Plaza del Ayuntamiento, Porta de la Mar, Colón y Plaza de Toros.

Para ello, se han creado 4 nuevas paradas 2 en el entorno de la Fe y otras dos en la calle Gonzalo Tejero Langarita. Unos trabajos realizados desde la delegación de Gestión de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras, durante los meses de julio y agosto.

Esta nueva conexión está contemplada en el Plan Director de la EMT 2025-2030, el primer plan director que tiene la EMT, y tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad, la conectividad y la accesibilidad de nuestros barrios, dando servicio a una zona de expansión urbanística que hasta ahora no contaba con cobertura directa de transporte público (EMT).

El recorrido entra en la única zona que de momento, está urbanizada y habitada, incluyendo las parcelas que ya están en marcha o en construcción y que afecta a apenas la cuarta parte de la enorme parcela que conforma Turianova. Con el paso de los años, la línea deberá prolongarse, cuando se construyan y entren en actividad las parcelas que hay justo al sur de La Fe.

El servicio de autobús es el primero que entra en funcionamiento en Turianova, dentro de las necesidades que tienen los nuevos vecinos, especialmente la zona comercial, puesto que, en estos momentos sus habitantes tienen que saltar el puente de las vías del tren y llegar como mínimo a Malilla para adquirir los productos de primera necesidad.

Recorrido de la nueva línea / RLV

Con este nuevo trayecto, los vecinos de Turianova quedan conectados directamente con el centro de la ciudad (Porta de la Mar), con el hospital la fe y con zonas de interés del barrio de malilla como son el centro de salud, centros escolares.

El nuevo servicio de la Línea 8 que empieza el viernes 3 de octubre a las 5.50 horas, mantiene los horarios y frecuencias actuales, con una frecuencia media de 11,5 minutos.

La alcaldesa María José Catalá ha afirmado que con este nuevo servicio “damos respuesta a una reivindicación vecinal de muchos años en una nueva zona de expansión. Desde el primer momento, este gobierno ha querido dar un impulso a la EMT porque apostar por el transporte público es la mejor manera de dar una alternativa al vehículo privado y, por eso, hemos hecho un ambicioso Plan Director de la EMT y un plan de inversión de 172 millones de euros con más de 200 autobuses nuevos que serán eléctricos e híbridos y mañana los vecinos de Turianova que hasta ahora no tenían servicio de transporte público, lo tendrán”