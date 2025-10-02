València abre la puerta a aumentar alturas solo en los nuevos barrios
PP y Vox rechazan un incremento generalizado de dos alturas en la ciudad consolidada para hacer vivienda pública como planteaba el PSPV con apoyo de Compromís
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha llevado al pleno del Ayuntamiento de València una propuesta alternativa a la impulsada por el PSPV que plantea la modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) para permitir construir dos alturas más en edificios ya existentes. La moción de sustitución del responsable del urbanismo del "cap i casal", que ha salido adelante con apoyo de Vox y la abstención de la oposición, propone que "se analice técnica, jurídica, económica, urbanística y ambientalmente la posibilidad de incrementar el aprovechamiento urbanístico en los planes especiales de la revisión de las áreas funcionales que se están tramitando o se vayan a tramitar". Una declaración que abre la puerta a aumentos de alturas en nuevos desarrollos urbanísticos de las 23 áreas funcionales, como el PAI de Metrovacesa de las 1.400 viviendas.
Para Giner, la propuesta del PSPV de modificar el PGOU para un aumento generalizado de alturas "no es seria, ni se justifica". "Es absurda", abunda. El incremento de alturas en la ciudad consolidad genera, a juicio de Giner, numerosos interrogantes. "Qué pasará si uno de los vecinos de la comunidad de propietarios se opone al recrecimiento, cómo se va a resolver la evacuación de las construcciones anexas o si se planteará en edificios donde ya hay áticos", ha destacado Giner.
"Su propuesta no es seria, ni se justifica"
Para la concejala socialista Elisa Valía, promotora junto con Borja Sanjuan de la moción, su propuesta "es viable". "No hay argumentos para rechazar esta propuesta, no hay ningún elemento que les distorsione sus políticas". "Usted me propone como alternativa que en los grandes desarrollos se aumente la edificabilidad, lo cual no tiene nada que ver con el espíritu de nuestra propuesta", que además, ha añadido, permite dispersar las viviendas protegidas por toda la ciudad. Valía ha asegurado que el problema de la vivienda es complejo y no se soluciona solo con promover nuevas viviendas. La propuesta socialista calcula que con la modificación del planeamiento se podrían alcanzar 70.000 viviendas, adscritas al régimen de protección pública, que no serían promovidas por grandes promotoras sino por las comunidades de vecinos, que obtendrían recursos a su vez para renovar sus edificios.
El urbanismo en manos de grandes promotoras
El concejal de Compromís, Sergi Campillo, ha dado apoyo a la propuesta y destacado que Milán, Barcelona, Berlín o Londres "ya lo están haciendo". "¿Están todos equivocados", ha preguntado Campillo, quien ha animado a Giner a consultar una tesis doctoral publicada por la Universidad de València sobre estructuras prefabricadas para ampliar edificaciones existentes. Las ampliaciones verticales de edificios ya se hacen, ha recalcado Campillo. Es una solución para muchas ciudades en edificios antiguos. En Russafa ya se ha explorado esta posibilidad, que el actual plan general de València permite, aunque de manera excepcional, en edificios que no hayan agotado su edificabilidad. "Si que se puede", ha destacado Campillo. "No la apoyen si no quieren pero no ridiculicen la propuesta porque ya se está haciendo en otras ciudades y sigan favoreciendo a los especuladores", ha incidido Campillo, quien ha rematado su intervención asegurando que "con esas mil viviendas que se vanaglorian que van a hacer no van a solucionar nada". "Han de intervenir en el mercado de vivienda".
"Con esas mil viviendas que se vanaglorian que van a hacer no van a solucionar nada".
El concejal de Compromís, Sergi Campillo, ha intervenido en el debate para señalar que la política de vivienda "será el gran fracaso" del PP por su "dogmatismo ideológico" y porque "se siente más cómoda con los especuladores" y porque creen que la vivienda es un producto de inversión. En este punto Campillo ha criticado la decisión de derogar la ley de derecho preferente de tanteo y retracto sobre edificios en venta. Campillo ha asegurado que el PP ha renunciado a la compra de cientos de viviendas con el argumento de que no pueden igualar los precios. "Nos quedamos sin la herramienta que teníamos del tanteo y retracto para evitar que fondos buitre se queden con edificios enteros en la ciudad". Otro ejemplo más, ha añadido Campillo, el cierre de la Oficina de Vivienda, con el argumento de evitar duplicidades. El PP "está a favor de la ley de la selva" y "renuncian a la potestad reguladora de la administración en vivienda". Compromís ha dado apoyo a la propuesta del PSPV con el matiz de no fijar tope de alturas a recrecer.
Aprobado el traslado de edificabilidad de la fábrica Guatla
El pleno también ha debatido de forma agrupada varios otros asuntos urbanísticos, en concreto, las dos ordenanzas que regulan las licencias para agilizar trámites a traves de las Ecuvs y la de Obras en Vía Pública, también el cambio de planeamiento de la manzana de las naves de Guatla y la modificación del plan especial de Ciutat Vella.
En el debate sobre el traslado de la edificabilidad de las naves de Guatla, que materializa el acuerdo que promovió el anterior gobierno progresista para liberar la manzana de la fábrica de la macroresidencia prevista, la concejala socialista Elisa Valía, ha cuestionado la falta de debate con los vecinos y criticado que se haya dado prioridad a poner la edificabilidad en otro sitio y supeditar de las dotaciones y zonas verdes al rendimiento inmobiliario. “Esto dice mucho de para quién gobiernan ustedes”. "El planeamiento debe ir encaminado a una ciudad más amable y habitable", ha dicho Valía.
Papi Robles (Compromís) ha defendido la reordenación y traslado de edificabilidad a la zona de Marxalenes pero también ha reclamado que en la modificación del planeamiento se incluya el centro de salud de Marxalenes. Robles le ha reprochado al concejal de Urbanismo, Juan Giner, que atienda las demandas de unos vecinos y no las de otros, como los de Benimaclet y Pérez Galdós.
El concejal de Urbanismo ha respondido con una defensa de la gestión del PP con la nueva normativa tramitación de las licenciasn cuyos plazos se han reducido en un 50% con las Ecuvs. "Buscamos generar reglas del juego claras y certidumbres". Sobre la ordenanza de obras en vía pública ha señalado que incrementa los controles para la obtención de licencias de zanjas y evitará el parcheo de calles mejorando así la estética.
Robles ha reprochado a Giner que "se vanaglorie de acuerdos impulsados por el anterior gobierno (en alusión a las naves de Guatla) cuando tiene la ciudad llena de apartamentos turísticos". Se negaron a implantar la moratoria en la Torre y ahora el edificio comprado por tanteo y retracto se ha llenado de apartamentos turísticos. La ciudad “va cuesta abajo y sin frenos”. Giner ha replicado que en la planta baja del edificio de la Torre hay apartamentos porque ustedes cambiaron la normativa para que se pudieran hacer apartamentos turísticos en bajos en vez de peluquerías, cafeterías o pequeño comercio.
