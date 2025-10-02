València abre la puerta a aumentar alturas solo en los nuevos barrios

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha llevado al pleno del Ayuntamiento de València una propuesta alternativa a la impulsada por el PSPV que plantea la modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) para permitir construir dos alturas más en edificios ya existentes. La moción de sustitución del responsable del urbanismo del "cap i casal", que ha salido adelante con apoyo de Vox y la abstención de la oposición, propone que "se analice técnica, jurídica, económica, urbanística y ambientalmente la posibilidad de incrementar el aprovechamiento urbanístico en los planes especiales de la revisión de las áreas funcionales que se están tramitando o se vayan a tramitar". Una declaración que abre la puerta a aumentos de alturas en nuevos desarrollos urbanísticos de las 23 áreas funcionales, como el PAI de Metrovacesa de las 1.400 viviendas.

Para Giner, la propuesta del PSPV de modificar el PGOU para un aumento generalizado de alturas "no es seria, ni se justifica". "Es absurda", abunda. El incremento de alturas en la ciudad consolidad genera, a juicio de Giner, numerosos interrogantes. "Qué pasará si uno de los vecinos de la comunidad de propietarios se opone al recrecimiento, cómo se va a resolver la evacuación de las construcciones anexas o si se planteará en edificios donde ya hay áticos", ha destacado Giner.

"Su propuesta no es seria, ni se justifica"

Para la concejala socialista Elisa Valía, promotora junto con Borja Sanjuan de la moción, su propuesta "es viable". "No hay argumentos para rechazar esta propuesta, no hay ningún elemento que les distorsione sus políticas". "Usted me propone como alternativa que en los grandes desarrollos se aumente la edificabilidad, lo cual no tiene nada que ver con el espíritu de nuestra propuesta", que además, ha añadido, permite dispersar las viviendas protegidas por toda la ciudad. Valía ha asegurado que el problema de la vivienda es complejo y no se soluciona solo con promover nuevas viviendas. La propuesta socialista calcula que con la modificación del planeamiento se podrían alcanzar 70.000 viviendas, adscritas al régimen de protección pública, que no serían promovidas por grandes promotoras sino por las comunidades de vecinos, que obtendrían recursos a su vez para renovar sus edificios.

El urbanismo en manos de grandes promotoras

El concejal de Compromís, Sergi Campillo, ha dado apoyo a la propuesta y destacado que Milán, Barcelona, Berlín o Londres "ya lo están haciendo". "¿Están todos equivocados", ha preguntado Campillo, quien ha animado a Giner a consultar una tesis doctoral publicada por la Universidad de València sobre estructuras prefabricadas para ampliar edificaciones existentes. Las ampliaciones verticales de edificios ya se hacen, ha recalcado Campillo. Es una solución para muchas ciudades en edificios antiguos. En Russafa ya se ha explorado esta posibilidad, que el actual plan general de València permite, aunque de manera excepcional, en edificios que no hayan agotado su edificabilidad. "Si que se puede", ha destacado Campillo. "No la apoyen si no quieren pero no ridiculicen la propuesta porque ya se está haciendo en otras ciudades y sigan favoreciendo a los especuladores", ha incidido Campillo, quien ha rematado su intervención asegurando que "con esas mil viviendas que se vanaglorian que van a hacer no van a solucionar nada". "Han de intervenir en el mercado de vivienda".

"Con esas mil viviendas que se vanaglorian que van a hacer no van a solucionar nada".

El concejal de Compromís, Sergi Campillo, ha intervenido en el debate para señalar que la política de vivienda "será el gran fracaso" del PP por su "dogmatismo ideológico" y porque "se siente más cómoda con los especuladores" y porque creen que la vivienda es un producto de inversión. En este punto Campillo ha criticado la decisión de derogar la ley de derecho preferente de tanteo y retracto sobre edificios en venta. Campillo ha asegurado que el PP ha renunciado a la compra de cientos de viviendas con el argumento de que no pueden igualar los precios. "Nos quedamos sin la herramienta que teníamos del tanteo y retracto para evitar que fondos buitre se queden con edificios enteros en la ciudad". Otro ejemplo más, ha añadido Campillo, el cierre de la Oficina de Vivienda, con el argumento de evitar duplicidades. El PP "está a favor de la ley de la selva" y "renuncian a la potestad reguladora de la administración en vivienda". Compromís ha dado apoyo a la propuesta del PSPV con el matiz de no fijar tope de alturas a recrecer.