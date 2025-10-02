Los vecinos denuncian el prolongado cierre de la piscina de la Petxina "sin justificación"

La Asociación Vecinal de La Petxina ha expresado su preocupación y malestar por el cierre prolongado, ya de un año, de la piscina del Complejo Deportivo de La Petxina. Pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la concejala de Deportes, Rocío Gil, mediante instancia presentada en el Ayuntamiento de València y a través de la Fundación Deportiva Municipal, la asociación no ha recibido respuesta alguna por parte de la administración. “Nuestra principal preocupación es que pretendan mantener la piscina cerrada sin justificación alguna hasta el inicio de las futuras obras”, afirman desde la entidad vecinal.

Desde la asociación denuncian falta de transparencia y justificación, afirman que en el mes de marzo el Ayuntamiento se negó a mostrarles el informe que, según alegaba, justificaba el cierre por el mal estado de las instalaciones. La asociación, no obstante, logró acceder a dicho documento y asegura que "en ningún momento se especificaban motivos técnicos que obligaran a mantener la piscina sin actividad, más allá de una aparente falta de voluntad para invertir en su mantenimiento". “Reiteramos que la piscina no debería haber sido cerrada hasta el inicio efectivo de las obras. Consideramos que es viable mantener el servicio con reparaciones provisionales si se precisaran, tal y como se ha hecho en otras instalaciones municipales”, aseguran.

Licitación municipal

Esta semana se ha hecho pública la aprobación por parte del Ayuntamiento de la licitación de las obras de reforma de la piscina, con un presupuesto de 1.200.000 euros. Tras analizar la Memoria Descriptiva a la que ha tenido acceso, la asociación subraya que se trata de un "Proyecto de Mejora de la Eficiencia Energética" que incluye instalación de placas fotovoltaicas, sustitución de calderas por bombas de calor aerotérmicas, incorporación de recuperadores de calor en el sistema de ventilación, sustitución de la deshumectadora y equipos de tratamiento del aire, e instalación de un sistema de telegestión.

El objetivo del proyecto, según esa documentación, es conseguir un ahorro de consumo de energía de al menos el 30% y eliminar el uso de energía procedente de combustibles fósiles. Se basa en satisfacer las necesidades de calefacción y ACS de vestuarios, climatización de la piscina y utilización de energía renovable.

Instalaciones de la piscina de la Petxina. / Germán Caballero

Sin embargo, "el documento no justifica el cierre preventivo de la piscina, ya que se limita a señalar que la instalación actual será sustituida por incumplimiento del marco normativo actual, debido a su antigüedad. “Una licitación suele tardar unos seis meses, por lo que las obras comenzarían después de Fallas. Todo este tiempo, sumado al año que lleva ya cerrada, deja a La Petxina sin un servicio esencial y sin una explicación coherente. Es fruto de una gestión negligente”, lamentan desde la asociación.

Ruidos y malos olores

También denuncian la falta de respuesta a las quejas por ruidos y malos olores procedentes del complejo. "La chimenea del bar incumple la normativa estatal y la ordenanza municipal, mientras que la maquinaria de aire acondicionado de las oficinas sigue generando molestias por ruido, pese a los trabajos de insonorización realizados, que los vecinos consideran insuficientes", dice la asociación, que exige al Ayuntamiento que modifique la altura de la chimenea y realice mediciones acústicas en las viviendas colindantes para subsanar las irregularidades.

Desde la Asociación Vecinal de La Petxina lamentan que las autoridades competentes no hayan actuado con la transparencia, agilidad y diligencia necesarias para resolver una situación que afecta negativamente a la calidad de vida del barrio. "La piscina es un servicio esencial y su cierre prolongado e injustificado priva a los vecinos de un recurso comunitario fundamental", recuerda.