Vecinos de la Lonja del Cabanyal: "No van a echarnos de nuestras casas, no somos okupas"

Los vecinos de la Lonja de pescadores del Cabanyal esperan desde hace meses a que el gobierno de Mª José Catalá les convoque para plantear una solución a las familias que residen en este centenario edificio de ladrillo "caravista" situado en la plaza Hombres del Mar, junto a la Casa del Bous y la Fábrica de Hielo, triángulo de oro patrimonial del antiguo bario de pescadores. "Somos los únicos" antiguos concesionarios a los que el Ayuntamiento de València no ha regularizado la situación de sus viviendas, aseguran. Se refieren a la venta de antiguas concesiones de viviendas y fábricas construidas en dominio público que ha impulsado el consistorio en una amplia franja de suelo entre las calles Astilleros, Eugenia Viñes y Ballester Gozalvo, en la ahora cotizada primera y segunda línea de playa.

Una vía por la que los vecinos de las viviendas modernistas y almacenes de pescadores de Pavimar y Paviñes, también promovidas por las cofradías del barrio, han podido comprar sus casas una vez caducadas las concesiones por precios de entre 400 y 500 euros el metro cuadrado. Inmuebles algunos que han acabado en manos de inversores que ahora promueven viviendas de renta libre a precio de oro, a partir de medio millón de euros.

Mientras, los vecinos de la Lonja, donde el proceso de regularización que se inició en 2016, con el anterior gobierno progresista, quedó paralizado, esperan. "No somos okupas, vivimos aquí toda la vida". "Queremos alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento para quedarnos, estamos dispuestos a comprar el suelo, como han hecho otros", asegura Amparo Oliver, nieta de uno de los fundadores de la cofradía y socia de la misma.

"No va a ser tan fácil echarnos", advierte su marido, Adolfo Saiz, vicepresidente de la plataforma Veins Units Llotja del Cabanyal (VULC), que aglutina a los propietarios de los antiguos almacenes de la Lonja, reconvertidos en casas cuando el edificio perdió su función.

Fachada de la Lonja de pescadores del Cabanyal / GERMAN CABALLERO

"Han mantenido la Lonja generación tras generación"

La alcaldesa, preguntada al respecto este miércoles en su visita al barrio para asistir al inicio de los derribos de los chiringuitos de la Malva-rosa, ha anunciado que "vamos a cuidar de los vecinos que llevan tanto tiempo en la Lonja", cuya titularidad ha recuperado el Ayuntamiento de València tras años de pleitos con la antigua cofradía de armadores de la Marina Auxiliante. "Son familias que han mantenido generación tras generación esta estructura", ha asegurado la alcaldesa. "Estamos buscando las fórmulas jurídicas". La Lonja está habitada por unas 38 familias, muchas descendientes de los pescadores que fundaron la cofradía y construyeron gracias a las concesiones reales de suelo tanto la Lonja como la Casa dels Bous y la fábrica de hielo. Todas construidas sobre suelo municipal cuyas concesiones han caducado, salvo la fábrica de hielo, arrendada y reconvertida en negocio de hostelería.

Los vecinos, ha dicho Catalá, "deben de confiar en que, dentro de las posibilidades, vamos a cuidar de los vecinos". El ayuntamiento acaba de recuperar formalmente, con la entrega de las llaves de la Lonja por parte de la cofradía al concejal de Patrimonio, Juanma Badenas (Vox). Ahora será el concejal de Urbanismo, Juan Giner, el encargado de buscar fórmulas legales para los habitantes de la Lonja de pescadores. La opción que defienden los vecinos es la de comprar las casas, aunque en Urbanismo sopesan una concesión a largo plazo.

Amparo Oliver asegura que las familias que viven en la Lonja "estamos en un 'ay'". "No podemos hacer mejoras en las casas porque no sabemos qué va a pasar". Amparo asegura que su familia compró a la cofradía la "caseta" en 1920. Hay un documento, las denominadas "hijuelas", que los vecinos de la Lonja esgrimen como título de propiedad, pero cuya validez legal no ha sido reconocida judicialmente. Amparo Oliver recuerda cuando vivir en el Cabanyal era "casi un estigma". "Hace unos años nadie se acordaba del barrio y ahora el Cabanyal se va a quedar en manos de la jet set". Se están vendiendo por más de 400.000 euros apartamentos de una habitación que en su día se vendieron tras el proceso de regularización de las propiedades que han impulsado distintos gobiernos, incluido el de Rita Barberá. Amparo es la cuarta generación de su familia que habita en la casa. Reivindica su derecho a poder seguir viviendo en el barrio. Como socia y descendiente de armadores ha cedido documentos, fotos antiguas y piezas antiguas para el futuro Museo del Mar. "Los vecinos queremos lo mejor para la Lonja y el barrio", asegura Amparo.