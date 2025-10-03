Procesiones, exhibición de la senyera, pirotecnia, Moros y Cristianos. Programa del 9 d'Octubre de València

Dos espectáculos pirotécnicos, dos desfiles de Moros y Cristianos -uno adulto y otro infantil- y un festival folclórico acompañan a los actos principales de la festividad del 9 d'Octubre: la exhibición de la Senyera en el Salón de Cristal y la Procesión Cívica. Los actos institucionales se completan con los que organizan entidades privadas, principalmente la Federación Valenciana de Moros y Cristianos.

Precisamente éstos son los que aportan la única novedad en el programa: la incorporación -más bien, la recuperación- de un desfile infantil que se celebrará el sábado 4, como preludio a las Embajadas de la Conquista. El domingo por la mañana, la Federación protagonizará otro de los actos espectaculares: el alardo de arcabucería por las calles del centro.

La Senyera se exhibirá en el salón la víspera. Lo hará en turnos de mañana y tarde y podrá ser visitada por cualquier ciudadano, teniendo en cuenta que el acceso se cerrará definitivamente a las ocho y media de la tarde. Estará acompañado de un festival de bailes regionales en la plaza: una dansà popular en torno a las nueve de la noche en la que participarán cerca de 300 parejas y que cuenta con la colaboración de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana.

El recorrido de la Procesión Civica ya consolida después de dos años su trazado habitual, recuperado tras las obras en el centro de la ciudad y tendrá su parada en la Catedral para celebrar el Te Deum. Tras su exhibición la víspera, y con la comitiva oficial incorporada tras los actos en la Generalitat Valenciana, la Senyera bajará puntualmente a las 12 del mediodía para subir la calle San Vicente hasta la Catedral. Ahí dependerá de a qué portador se le asigna el cometido para saber si es él mismo quien la entra o si delega en la alcaldesa. Después enfilará la calle de la Paz para llegar al parterre.

En materia de pirotecnia, la diferencia es clara. El castillo del 8 al 9 tiene claro y determinado el horario: a medianoche. Pero la "mascletà" es imprevisible. No es necesariamente a las 14 horas, estilo Fallas. De hecho, no se espera que así sea. Será "cuando acabe la Procesión"; es decir, cuando la Senyera vuelva a la plaza, sea izada y se lleve solemnemente de vuelta al Salón de Cristal antes de ser llevada al Museo. El pasado año, por ejemplo, el disparo fue a las 14.40 horas.

La Entrada Mora y Cristiana, que coincide en horario, pero no en recorrido con las manifestaciones vespertinas -cada una es a un extremo del complejo Parterre-Glorieta- es el último acto multitudinario, que además se prolonga hasta bien entrada la tarde. El año pasado, por ejemplo, la comitiva entró en la plaza del Ayuntamiento sobre las ocho y media.

Este año, además, la Entrada contará con la participación especial de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del pasado octubre de 2024 —entre ellas Masanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia—.

Jueves, 25 de septiembre

19.30 h. En el Salón de Cristal, Pregón de la Fiesta de Moros y Cristianos de la ciudad a cargo de la concejala de Fiestas, Mónica Gil.

Domingo, 28 de septiembre

20 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), representación de la obra “Un 9 d’Octubre en Russafa”, de la Agrupación de Fallas de Ruzafa

Sábado, 4 de octubre

Todo el día. Inauguración del Mercado Medieval en el Jardín del Turia, entre el Puente de la Exposición y el de las flores. Abierto hasta el 12 de octubre

17 h. Entrada de Moros y Cristianos Infantil. Recorrido: Plaza del Tossal, Caballeros, Serranos y Plaça dels Furs.

20 h. Embajadas de la Conquista en la Plaça dels Furs.

Mercado Medieval en el Jardín del Turia / Germán Caballero

Domingo, 5 de octubre

12 h. Alardo de Arcabucería de la fiesta de Moros y Cristianos.

Recorrido: Reina, San Vicente, Ayuntamiento

18 h. En el Parque Central (Estany de la Panderola), “Dansà” con motivo del 9 d’Octubre de la Agrupación de Fallas de Ruzafa

19 h. En el Palau de les Arts, Concierto de la Banda Municipal de València

Miércoles, 8 de octubre

10 h. - 14 h. / 15.30 h. 21 h. En el Salón de Cristal del Ayuntamiento, exposición de la Senyera.

19, 19.30 y 20 h. En el Salón de Cristal, interpretación del Cant a la Senyera por la Coral Polifónica Valentina.

19.30 h. En la plaza del Ayuntamiento, Festival de Folclore, con la participación del Grup Castelló, El Portitxol, Alimara y la Colla Dos i Dos Folk. A las 21 h. Dansà popular

23.59 h. En el Puente de Monteolivete, Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de la Pirotencia del Mediterráneo

La procesión cívica deja imágenes para la historia / LEVANTE-EMV

Jueves, 9 de octubre

12 h. En la Iglesia de San Valero, misa y homenaje a Jaume I y Zayán de la Agrupación de Fallas de Ruzafa

12 h. Procesión Cívica y Ofrenda a Jaume I.

Recorrido: Ayuntamiento, San Vicente, Plaza de la Reina (Parada para el Te Deum de la Catedral), Barchilla, Reina, Paz, Alfonso el Magnánimo. Regreso por Pintor Sorolla y Barcas hasta la Plaza del Ayuntamiento para el regreso de la Senyera a la Casa de la Vila.

Al acabar, "mascletà" a cargo de la Pirotecnia Tamarit.

Recorrido de la Entrada de Moros y Cristianos / RLV

16.30 h. Bajada de Gloria de la Entrada de Moros y Cristianos desde la Plaza del Ayuntamiento a la Glorieta

17 h. Entrada de Moros y Cristianos de FeVaMiC.

Recorrido: Glorieta, Paz, Poeta Querol, Barcas, Plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo.

19 h. En el Palau de les Arts, Concierto de la Orquesta de València