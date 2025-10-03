Los aparcamientos se subirán a la primera y segunda planta en los nuevos edificios La Torre

El Ayuntamiento de València ha dado un paso adelante en la modificación puntual del Plan Especial del Sector La Torre, para que los edificios que se construyan en esta pedanía del sur de la ciudad cuenten con aparcamientos en altura. El objetivo es evitar el riesgo que suponen las de las inundaciones, a la vista de los estragos que causó la dana del pasado 29 de octubre de 2024. En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha acordado este viernes “resolver favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica” de la modificación puntual del plan urbanístico de La Torre.

El ayuntamiento ha valorado en la evaluación ambiental distintas opciones en la modificación del planeamiento optando finalmente por la de subir los aparcamientos a la primera y segunda planta, lo que se ha conocido como el "modelo Ikea", en alusión a la tienda de Alfafar, el único negocio que se salvó de la riada por su sobreelevación. Esta es la opción elegida por los servicios técnicos municipales para la construcción de plazas de parking en las nuevas edificaciones, tanto en torres en bloque como torres exentas. Cabe recordar que la Asociación de Promotores de València (Aprova) planteó una alternativa a la modificación que pasaba por poner los aparcamientos en un semisótando elevado 1,5 metros sobre el nivel de la calle, formando un plinto o basamento de la edificación. Opción que el ayuntamiento descartó.

El barrio Sociópolis, en La Torre, destaca por su edificación en altura y fue una de las zonas más castigadas por la dana / Miguel Ãngel Montesinos

A instancias de los promotores

La modificación del planeamiento la inició el Servicio de Planeamiento, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, a instancias de la citada asociación de promotores. El ayuntamiento consideró “de interés” la propuesta de modificación del plan urbanístico de La Torre presentada tras la dana, concretamente, el pasado 28 de marzo de 2025 por Aprova. Los promotores justifican su propuesta por la existencia en esta pedanía de reservas de suelo edificablesal tratarse de un sector donde aún quedan por edificar un buen número de edificios, la propuesta presentada vendrá a evitar “las graves consecuencias que pudiera producir un nuevo episodio meteorológico de estas características”.

Dos plantas mas en Sociópolis

El ayuntamiento considera que esta solución de aparcamiento en altura se realizará sobre el espacio libre privado de parcela y, por tanto, “el mantenimiento corresponderá a las comunidades de propietarios”. La alternativa escogida implica un incremento de dos alturas en la altura máxima establecida para las nuevas torres que están por construir en la zona de expansión de la Torre, en el conocido barrio de Sociópolis. Los edificios pasarán de tener planta baja más 20 alturas a planta baja más 22 alturas.La edificabilidad de las dos plantas de aparcamientos no computa.

Los informes técnicos municipales justifican el cambio porque “se trataría de seguir la línea iniciada por el Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y proponer alternativas que complementen la regulación actual establecida en el Plan Especial del Sector La Torre para paliar los daños derivados de las inundaciones en los edificios y, más concretamente, en las plantas de aparcamientos y garantizar la seguridad de la población residente”. El informe de evaluación ambiental concluye igualmente que esta modificación puntual del plan urbanístico de La Torre “no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente”, ya que “no supondrá un aumento de emisiones ni empeoramiento de niveles de contaminación atmosférica, ni agravamiento de posibles riesgos naturales o mayor riesgo de generación de residuos”.