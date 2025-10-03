La apertura de la calle Alicante divide a comerciantes y vecinos: "No sé en qué hemos mejorado"

La calle Alicante ha reabierto su primer tramo tras dos años de obras para habilitar el canal subterráneo que permitirán la conexión peatonal entre las estaciones de Xàtiva y Alacant de Metrovalencia. Previamente a la puesta en funcionamiento de este túnel, el área de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia ha habilitado el acceso desde Colón para conectar con la calle Castellón y reducir la distancia en la salida hacia la pista de Silla. Un primer alivio tras dos duros años que, no obstante, divide a comerciantes y vecinos de la zona.

Los primeros celebran hoy que el tránsito pueda volver a la zona, también el peatonal, porque en los últimos meses la zona ha sido un auténtico tapón para todo el mundo. En la esquina hoy reabierta los negocios celebraban el paso de los vehículos como quien encuentra agua en el desierto, pero no olvidan todo lo que han pasado hasta ahora. “Lo necesitamos ya. Esto está siendo insufrible, ya no solo porque no puede pasar nadie por esta ratonera, es que el sonido de los martillos hidráulicos es insoportable. Nos han dado 2.000 euros por negocio para cubrir algo de gastos, ayuda insuficiente pero algo es algo”, decía Sarif en la puerta de su tienda de informática.

Desde su local en la esquina reabierta al tráfico, el dueño de una cafetería –prefería no revelar su nombre– se quejaba amargamente de todo lo que han pasado hasta ahora y decía más por lo que callaba: “Por fin… Esto no tiene nombre. Ahora todos nos preguntan pero esto ya está solucionado, ¿dónde estaban las instituciones o los medios estos últimos meses?¿Dónde?", vociferaba soltando la tensión acumulada tras atravesar un proceso muy duro. Afortunadamente, los comerciantes empiezan a ver la luz.

Llega la EMT

El mismo alivio mezclado con malestar han dejado entrever los vecinos que caminaban por la acera pegada a la Plaza de Toros, algo más ancha que cuando cerró. La calzada está abierta desde primera hora de la mañana para los desplazamientos de tres líneas de la EMT –la 7, 8 y 19– y también para el vehículo privado, que ha empezado a entrar tímidamente desde una de las principales arterias de la ciudad.

Caminando por la acera se paraba María y decía: "Yo me he tenido que mudar de esta zona porque es un caos. El canal subterráneo quizás agilice el tráfico de peatones, pero ahora mismo, viendo la parte de fuera abierta, no sé bien en qué hemos ganado. Hemos sufrido dos larguísimos años de obras con embotellamientos diarios y me da la sensación que esto solo sumará más caos a la zona. Hay un carril bici pero los patinetes van por la acera. Hay muchos coches en Colón y esto atraerá más", lamentaba la antigua vecina de la calle Russafa hasta hace apenas unos meses.