Arranca a "Liga Nacional de Graffitis" en València

La "Liga Nacional de Graffiti", el mayor evento de arte urbano de España, ha lanzado su pistoletazo de salida esta mañana en la calle Pepita Samper del barrio de Montolivet, donde diez artistas pintarán varios murales para alzarse con el premio de mejor grafitero de España del año 2025. La iniciativa, patrocinada por el Ayuntamiento de València y Visit València, hace su parada por primera vez en nuestra ciudad y mostrará a lo largo de 3 días el trabajo de los especialistas en arte callejero llenando de vida, color y música este rincón del barrio valenciano. 10 artistas pintan toda una calle en Montolivet para proclamarse mejor grafitero de España

La concejala de Turismo, Paula Llobet, ha visitado el arranque de la Liga Nacional de Graffiti donde a lo largo de la mañana se ha realizado un taller para niños en el que los participantes de la competición les han explicado cómo pintar con spray y los escolares, procedentes del cercano colegio Balmes, han realizado un mural del barrio con ayuda de los artistas. La edil ha señalado que “traemos este evento a Valencia en una apuesta decidida por el arte como forma de dar vida a nuestros barrios, de forma que transformaremos lo que ahora es una calle que estaba degradada en un auténtico museo al aire libre”.

“A lo largo de los días 3, 4 y 5 de octubre, la Liga Nacional de Graffiti convertirá el barrio de Montolivet en el epicentro del arte urbano de España, donde 10 artistas compiten con alzarse con el trofeo al mejor mural, una competición que selecciona por votación y puntuación a los diferentes participantes para traer a Valencia a los mejores muralistas que el domingo esperan alzarse con el premio”, ha continuado explicando Paula Llobet.

Apuesta por el arte urbano

La edil de Turismo ha destacado "la apuesta decidida por el arte urbano como un elemento que tiene beneficios en una doble vía: por un lado, ayudar a los artistas a mostrar su obra y apoyar el arte como expresión cultural, y por otro regenerar espacios urbanos que hasta ahora se encontraban degradados como en este caso la calle Pepita Samper, repercutiendo positivamente con ello en la vida del barrio y en el comercio de la zona, que calles por las que antes no pasabas ahora sean de paso ineludible para los vecinos”.

Artistas urbanos en Montolivet / A.V.

Paula Llobet ha indicado que la Liga Nacional del Graffiti “se enmarca dentro de toda una serie de actuaciones que desde la Junta Municipal de Russafa (que la concejala preside) se llevan desarrollando para potenciar el arte urbano en los barrios del distrito como elemento dinamizador, como las dos ediciones del concurso de arte urbano en persianas de los comercios que se han saldado con éxito de participación, o la creación de un gran mural en la plaza de Sor Guillermina, también en el barrio de Montolivet, un espacio que también estaba abandonado y ahora tiene nueva vida”.

Los diez artistas

Los diez artistas que pintarán en la parada en Valencia de la Liga Nacional del Graffiti son Raúl Moreno -Nauni69-, ganador de la edición del año pasado, Adrián Mateo -Dridali-, que es la representación valenciana de la Liga, el experto en letras Hide2, el El estilo cómic de Décima PNS, el experto en realismo Danklabara, Rudiart que viene de Alicante, Sea162 con trabajos en el espacio natural, el también especialista en realismo Konestilo, y Jacobo Palos. La Liga además anuncia que habrá artistas invitados del panorama valenciano que también harán su parada en Montolivet. La concejala Paula Llobet anima a los vecinos y a los valencianos en general “a acercarse a la calle Pepita Samper y disfrutar de esta explosión de color y arte”.