Inversión millonaria para renovar el alcantarillado en las pedanías de la dana

La junta de gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la licitación de un paquete de obras de reconstrucción en las pedanías de la dana del 29 de octubre. “No es solo reconstruir también mejorar”. Se destinarán 747.000 euros a renovación del alcantarillado dividido en tres lotes. La inversión irá destinada a la reposición de redes, acometidas de las viviendas y captación de fluviales. Uno de estos lotes se destinará a El Palmar donde se llevará a cabo la renovación de acometidas. En Forn d’Alcedo se actuará en la calle Río Segura y Cabriel, donde también se renovarán acometidas. A La Torre por último se destinarán 40.000 euros. El objetivo de esta inversión es "mejorar las infraestructuras hidráulicas y modernizar para hacer frente a situaciones como la de la alerta roja de esta semana", tal como ha explicado en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno el concejal el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero.

En La Torre, además, se va a licitar la reparación de la red de colectores con un presupuesto plurianual de 4,6 millones de euros. Las obras de modernización de los colectores abarcan a la mayoría de la pedanía. Una vez adjudicadas tendrán plazo de ejecución de un año.

La junta de gobierno también ha aprobado las obras de renovación de los vestuarios del campo de fútbol de Faitanar por 1,4 millones de euros. Se harán en total ocho vestuarios. Por otro lado en Castellar-Oliveral se han licitado por 414.000 euros se van a mejorar las instalaciones del polideportivo. Se mejorará la iluminación y las pistas así como la cubierta y la piscina. Son inversiones que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de las pedanías de la dana. Algunas no se ven, como las que están en el subsuelo, pero son igualmente importantes para dar seguridad a los vecinos.

Carril bici Campos Crespo

En materia de movilidad, el ayuntamiento ha aprobado este viernes el proyecto del carril bici de Campos Crespo-Pío XI-Cuenca, con una inversión de casi 650.000 euros y que surge de los presupuestos participativos Decidim València 2022. Caballero ha informado sobre este proyecto que suma algo más de un kilómetro a la red ciclista urbana, y que opta a ser cofinanciado a través de las subvenciones dirigidas a entidades locales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Serán nuevos itinerarios ciclistas que se añadirán a la red ciclista para mejorar la conexión de barrios como San Isidro y Safranar.

Concierto para perros

Por otro lado, el gobierno local ha aprobado la adjudicación de 13 viviendas en régimen de alquiler social para familias vulnerables. Serán beneficiarios 20 adultos y 12 menores.

Así lo ha explicado Juan Carlos Caballero que ha recordado que este sábado se celebra el Día Mundial de los Animales y se hará una marcha para los dueños de mascotas por el Jardín del Turia que incluye un concierto para los animales con partituras adaptadas.