Nuevo carril bici en la calle Campos Crespo de València

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el proyecto del carril bici de las calles Campos Crespo-Pío XI-Cuenca, una iniciativa que supondrá una inversión de casi 650.000 euros, y que surge de los presupuestos participativos Decidim València 2022. El portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero, ha informado sobre este proyecto, que suma algo más de un kilómetro a la red ciclista urbana, y que opta a ser cofinanciado a través de las subvenciones dirigidas a entidades locales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – fondos Next Generation.

El nuevo carril bici tendrá una longitud prevista de 1.100 metros y cubrirá las calles Campos Crespo, Pío XI y Cuenca, en los distritos de Jesús y Patraix. El presupuesto inicial para la ejecución de las obras es de 649.298 euros (IVA incluido) y el plazo previsto de ejecución será de cinco meses.

Tramos ejecutados de carril-bici / A.V.

El trazado

Tal como ha adelantado Juan Carlos Caballero, este nuevo carril cubrirá las calles Campos Crespo, Pío XI y Cuenca, desde la avenida de Tres Cruces hasta la calle Beato Nicolás Factor, conectando con los carriles bici de estas dos vías. El proyecto aprobado hoy establece que el nuevo carril ciclista se ejecutará segregado de la calzada prácticamente en su totalidad, salvo en determinadas conexiones necesarias, como es el caso del enlace con el carril bici de Tres Cruces. Además, ha subrayado el portavoz, el carril se dispondrá de forma que no se perderán plazas de estacionamiento de vehículos; incluso en algún punto se ganarán plazas, dado que se prevé que la disposición de estas pase de cordón a batería.

El nuevo itinerario ciclista se situará al suroeste de la ciudad y mejorará la vertebración y comunicación de los barrios de Patraix, Sant Isidre, Safranar, Favara y Camí del Real. Finalmente, el proyecto incluye mejoras en la accesibilidad y seguridad vial de los peatones, como la ampliación de aceras, la reducción de la longitud de los cruces y la adecuación de los pasos peatonales.