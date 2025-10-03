Turianova recibe los primeros autobuses

El barrio de Turianova ha recibido desde la madrugada los primeros autobuses de la EMT. Se trata de un hecho importante para el barrio, puesto que es la primera línea de servicio público colectivo de transporte que llega a las calles de esta zona residencial.

Se trata de una ampliación de la línea 8, que conecta el hospital La Fe y Malilla con el centro de la ciudad. Ahora, sin embargo, se extiende a las calles que ya están urbanizadas en la zona de expansión.

"Llega un poco tarde, pero al final el contento vecinal vecinal se ha manifestado esta mañana en los grupos de mensajería, la gente enviando vídeos como si no hubiéramos visto un autobús nunca, la verdad, y todos muy contentos. Esta mañana ha sido una alegría para el barrio” aseguraba el presidente de la asociación vecinal, Luis David Murillo. La puesta en marcha se completó con una citación de la alcaldesa a los representantes vecinales en su despacho. Reconocía que "es una reivindicación vecinal que permite que los vecinos ya puedan desplazarse desde su barrio al centro y que permite dar servicio a una población que ya alcanza las dos mil personas".

Catalá convocó a los vecinos de Turianova / Ayto Vlc

El nuevo servicio de la EMT se hará a través de la Línea 8 que pasa a llamarse “Porta de la Mar-Malilla-Turianova” y se convierte, además en inicio y final de la misma. Se trata de una de las modificaciones de líneas gestadas en el nuevo Plan Director de la EMT.

No es una línea que conecte dos barrios en los extremos de la ciudad, previo paso por el centro, sino una línea unidireccional del centro a Malilla. En el centro pasará por la Plaza del Ayuntamiento, Porta de la Mar, Colón y Plaza de Toros.

Para ello, se han creado 4 nuevas paradas 2 en el entorno de la Fe y otras dos en la calle Gonzalo Tejero Langarita.

En el futuro, las paradas deberán aumentar, conforme Turianova vaya llenando sus parcelas con edificios residenciales.

Falta la zona comercial

En principio, esta línea permitirá, con el paso del tiempo, conectar con las nuevas y grandes líneas orbitales. Pero, fundamentalmente, alivia la falta de servicios básicos que aún tiene un barrio que avanza tan lenta y tan desigualmente, que ya es una realidad en materia de vivienda y de esparcimiento -parques y jardines- pero ni había empezado en forma de servicios básicos. Este primer paso en forma de autobuses debe completarse con la otra gran reivindicación vecinal: disponer de una zona comercial, que el pasado mes de agosto ya vivió uno de sus pasos principales con la adquisición, por parte del promotor Tomás Olivo, de la parcela del mismo. El proyecto Infinity ya cuenta con licencia de construcción y comercial. El complejo contará con 3 edificios independientes con usos terciarios como oficinas y hoteles, pero que no están todavía definitivamente definidos.

Y estreno de la calle Alicante

Así mismo, la EMT ha iniciado el tránsito por la calle Alicante, después de los dos años que ha estado cerrada por al construcción del pasadizo que conecta, de momento peatonalmente, las estaciones de Alacant (sobre el túnel de las Grandes Vías) y Xàtiva (Estación del Norte-Plaza de Toros).