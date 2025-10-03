Turianova recibe los primeros autobuses

El barrio de Turianova ha recibido de madrugada los primeros autobuses de la EMT. Se trata de un hecho importante para el barrio, puesto que es la primera línea de servicio público colectivo de transporte que llega a las calles de esta zona residencial.

Se trata de una ampliación de la línea 8, que conecta el hospital La Fe y Malilla con el centro de la ciudad. Ahora, sin embargo, se extiende a las calles que ya están urbanizadas en la zona de expansión.

El nuevo servicio de la EMT se hará a través de la Línea 8 que pasa a llamarse “Porta de la Mar-Malilla-Turianova” y se convierte, además en inicio y final de la misma. Se trata de una de las modificaciones de líneas gestadas en el nuevo Plan Director de la EMT.

No es una línea que conecte dos barrios en los extremos de la ciudad, previo paso por el centro, sino una línea unidireccional del centro a Malilla. En el centro pasará por la Plaza del Ayuntamiento, Porta de la Mar, Colón y Plaza de Toros.

Para ello, se han creado 4 nuevas paradas 2 en el entorno de la Fe y otras dos en la calle Gonzalo Tejero Langarita.

En el futuro, las paradas deberán aumentar, conforme Turianova vaya llenando sus parcelas con edificios residenciales.

La llegada de la EMT era una reclamación vecinal. Los primeros habitantes de las grandes fincas -con bloques de propiedad y alquiler- y que llegan ya a los dos mil habitantes, reclaman que empiecen a incorporarse servicios esenciales puesto que, por ejemplo, no disponen de zona comercial.

Así mismo, la EMT ha iniciado el tránsito por la calle Alicante, después de los dos años que ha estado cerrada por al construcción del pasadizo que conecta, de momento peatonalmente, las estaciones de Alacant (sobre el túnel de las Grandes Vías) y Xàtiva (Estación del Norte-Plaza de Toros).