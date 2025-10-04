Los animales podrán entrar a los edificios públicos de València

Una nueva ordenanza regulará el acceso de los animales a los edificios públicos municipales para darle continuidad a la posibilidad que tienen de acceder a otros establecimientos públicos como cafeterías o comercios». Así lo ha anunciado el concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, durante la jornada del Día Mundial de los Animales. El edil ha asegurado que «no tiene sentido que no puedan acceder a edificios públicos» y que esta normativa les permitirá acceder «debidamente atados en correas o incluso en transportín para facilitar las actividades cotidianas de los ciudadanos».

Caballero ha acudido a las actividades celebradas en Viveros, que han incluido una la marcha a pie, charlas y talleres infantiles organizados por la Universidad Católica de Valencia para «promover el respeto, cuidado y protección de los animales» y que finalizaba con el ya anunciado un concierto con piezas «exclusivas» para los animales. Es decir, no música convencional, sino adaptada a sus tesituras.

Caballero ha manifestado que el objetivo «de las políticas de Bienestar animal es contribuir a promover entre la ciudadanía la cultura del respeto y el bienestar hacia los animales de compañía, sensibilizar a la población de las necesidades físicas, emocionales y sociales de los animales de compañía e impulsar el uso responsable de los espacios públicos compartidos entre personas y animales. Valencia aspira a ser una ciudad referente en el cuidado de los animales y por ello hemos encargado también un estudio de la convivencia urbano-animal cuyo objetivo es recoger las ideas y propuestas para propiciar una ciudad pet friendly, donde la convivencia con las mascotas no sea un problema, sino un valor añadido».

«Las conclusiones que se recojan de ese estudio- continuó el concejal- también nos ayudarán a enriquecer y actualizar la ordenanza municipal de Bienestar animal con el objetivo de garantizar la tenencia responsable de los animales y una convivencia respetuosa con aquellos que tienen mascotas y quienes no. Una buena convivencia requiere dos pilares fundamentales: bienestar animal y respeto vecinal. Siempre hay que pensar en el bienestar de los animales, pero también en la convivencia y en el respeto de los vecinos y vecinas. Cuando se invierte en los animales estamos invirtiendo también en el ser humano, en un concepto universal único de salud, el denominado One Health».

Actividades en octubre

Durante todo el mes de octubre el Ayuntamiento ha organizado una serie de charlas, abiertas al público, que impartirán especialistas de las Universidad Católica por diferentes barrios de la ciudad cada martes del mes: el día 7, en la Junta Municipal de Russafa; el 14, en la del Marítimo; el día 21, en el Centro Cívico Goerlich; y, concluirá el martes 28 en la Junta Municipal de Abastos.

Además, el sábado 18 de octubre, el tramo IX del Jardín del Túria, acogerá la Feria Solidaria de los Animales, en la que está prevista la participación de más de 60 entidades protectoras. El programa de la jornada incluye talleres infantiles, una exhibición de la unidad canina de Bomberos, spa para mascotas, y desfiles para promover la adopción de animales. n