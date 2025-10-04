Reconstruyen la exposición «El Muro» tras ser vandalizado

Después de una larga noche, El Muro volvió para ser objeto de examen por todas aquellas personas que transitaran por la calle Hospital, aunque para entenderlo de verdad hay que hacer viaje de ida y vuelta. En la noche del viernes al sábado, un acto vandálico había derribado los singulares paneles que se paran en dos la calle peatonal. Afortunadamente para la causa, las fotografías no se echaron a perder y pudieron ser recolocadas. «Algunos gamberros» ha asegurado el vicepresidente de Amics de Velluters, José Ignacio Pastor. Porque eso es lo que parece: un cebo demasiado tentador para gente pasada de revoluciones. Se convocó a simpatizantes y volvió a lucir.

Porque la exposición, como tal, no está hecha para mirarla de madrugada. Está hecha para contemplar con detenimiento. Es una invitación a ver una serie de fotografías de doble cara. Al llegar, se invita a seguir el recorrido por la izquierda o por la derecha. En uno de ellos, la visión es la del vecino. En el otro, la del turista. Y una misma imagen -un desalojo, cruceristas, pancartas de protesta vecinal desde los balcones, carteles de no tocar el producto en el Mercado Central, o la traducción de «Esmorzar» como «Brunch» se prestan a esa doble lectura.

Es, para la asociación, una forma de «confrontar» la visión de los vecinos del barrio y de los turistas, con el objetivo de «mejorar la convivencia» y repensar el turismo masivo. «Más del 29% de la población censada es de fuera de València», explicó a Europa Press, y propusieron plantar un muro para «separar a la ciudadanía», con imágenes y carteles en valenciano, castellano y inglés. «La idea es tener las dos visiones, por un lado el visitante o turista, y por otro lado la persona que vive aquí, el vecino» y aunque pueda parecer lo contrario, es un intento de «mejorar la convivencia, una forma de ayudar a esa reflexión entre toda la sociedad. No es turismofobia, sino convivencia y regulación. Que Ciutat Vella se vuelva a convertir en un barrio donde pueda vivir todo el mundo, no solamente los turistas».