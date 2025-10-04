València recibe 8,5 millones en fondos Feder pero denuncia un 'tijeretazo' del Gobierno

Valencia es una de 64 ciudades de España seleccionadas para recibir fondos europeos para proyectos de desarrollo urbano sostenible con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027. Según han explicado fuentes municipales, la resolución provisional indica que el ‘cap i casal’ recibirá una asignación de 8.5 millones de euros de ayuda Feder.

El consistorio valenciano había solicitado una cobertura del 60 % sobre un proyecto de 19,9 millones de euros, tal y como indicaba la convocatoria, lo que suponía recibir alrededor de 12 millones de euros. Sin embargo, la cuantía finalmente aprobada equivale a una cofinanciación efectiva del 43 %.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha denunciado la rebaja realizada por el Ministerio a las entidades locales, lo cual demostraría, según la edil, “que los ayuntamientos no son respetados y apoyados desde el Ministerio de Hacienda”. “La limitación de los fondos disponibles ha provocado un recorte generalizado en todas las entidades locales, pero en el caso de València la rebaja es especialmente grave porque reduce la cofinanciación efectiva del 60% al 43%”, ha añadido Llobet.

Desde el ayuntamiento han lamentado que esta rebaja obligará a renunciar a determinadas actuaciones, reduciendo el impacto previsto, y han recordado que hace meses se vieron en la tesitura de tener que presionar políticamente al Gobierno de España para poder acceder a esta convocatoria.

“En un primer momento, la normativa impedía que los municipios afectados por la dana pudieran concurrir al EDIL, limitándolos únicamente a las ayudas específicas de catástrofes. Esta situación suponía dejar fuera a gran parte del término municipal de València, que no sufrió daños directos pero necesita inversiones urbanas. Tras las reclamaciones oficiales y públicas de la alcaldesa María José Catalá y su equipo, el Gobierno se comprometió públicamente a permitir que València pudiera presentarse a ambas convocatorias: la específica por la dana y la ordinaria de los Planes EDIL”, rememoran.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha subrayado la importancia de esta rectificación: “València no podía quedar fuera de los fondos europeos por una injusticia normativa. Fuimos claros y contundentes: no íbamos a aceptar un chantaje que obligara a elegir entre la reconstrucción de nuestras pedanías dañadas por la dana o la transformación urbana del resto de la ciudad. Gracias a nuestra firmeza política, hoy València recibe más de 8,5 millones de euros para modernizarse y, al mismo tiempo, podrá acceder a los recursos para reconstruir las zonas más afectadas, en las que venimos trabajando desde hace meses. Hemos defendido a esta ciudad con determinación y el Gobierno ha tenido que rectificar”.

Llobet también ha denunciado la “demora” en las ayudas específicas por la catástrofe climática. “Es inaceptable que, cuando está a punto de cumplirse un año de la dana que golpeó a las pedanías de València como Castellar-l’Oliveral, La Torre y Forn d’Alcedo, y al área metropolitana, el Gobierno aún no haya publicado la convocatoria de ayudas específicas para la reconstrucción ni nos haya dado información sobre el presupuesto disponible ni las líneas financiables. No podemos permitir que las familias y comercios afectados sigan esperando los recursos. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir exigiendo con contundencia que esas ayudas se materialicen cuanto antes”, ha afirmado.

Un impulso europeo

La Comunitat Valenciana en su conjunto recibirá casi 96 millones de euros de ayuda Feder, repartidos entre València y otros municipios como Castelló, Torrevieja, Alcoi, Benidorm o Quart de Poblet. Estos fondos Feder permitirán financiar actuaciones de modernización urbana, movilidad sostenible, digitalización y transición energética, que nacen de un proceso participativo realizado con los vecinos de la ciudad, con el objetivo de situar a València en el mapa de la transformación europea hacia una ciudad más verde y resiliente.