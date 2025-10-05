A arcabuzazo limpio por el centro de València
El Alardo anuncia la fiesta de Moros y Cristianos del 9 d'Octubre en la ciudad
La fiesta de Moros y Cristianos de la ciudad de València ha celebrado su primer gran acto con el Alardo de Arcabucería. Tras acabar la conmemoración del centenario del Himno de la Comunitat Valenciana, la atención se ha trasladado a la cercana Plaza de la Reina, donde estaban concentrados los tiradores acreditados de las diferentes comparsas que componen la Federación. Una auténtica sorpresa, especialmente para los visitantes, que los había en gran cantidad durante la jornada dominical en la ciudad. No pocos de los cuales recurrieron al método de taparse los oídos o, directamente, alejarse de la zona de fuego.
Primero se ha llevado a cabo un "concierto" de disparos en la propia plaza para, posteriormente, ir trasladándose hasta la plaza del Ayuntamiento, donde ha terminado la exhibición.
El Alardo marca el inicio de los actos populares de la fiesta, que se completan este sábado a las 17 horas con la Entrada Infantil, que se recupera este año y que discurre desde la Plaza del Tossal a la de Els Furs por las calles Caballeros y Serranos. En ese mismo lugar, posteriormente, se celebrarán las Embajadas.
El plato fuerte es el domingo, en el que las comparsas de FeVaMic toman las calles y componen el desfile, que supone además el colofón a los actos del 9 d'Octubre en la ciudad.
