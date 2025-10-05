¿Usa el Ayuntamiento de València el "azul PP" en los actos institucionales?

Compromís se ha lanzado a una campaña para criticar lo que considera es una especie de publicidad subliminal del Partido Popular en la simbología de la ciudad. Ya lo había apuntado refiriéndose a las instalaciones municipales, -por ejemplo, en el atril de los plenos municipales- de las que ha desaparecido el color amarillo que había sido la marca genérica en los años de legislatura progresista por un azul que recuerda al que utiliza el PP. Tras la multiplicación de este color en el acto del Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana, el concejal Pere Fuset ha asegurado que "se tratan los actos institucionales del Ayuntamiento como actos de campaña para el PP"

El cambio de color es, para el concejal, una acción "con la intención descarada de identificar a la institución de todas y todos con su partido". al pasar del amarillo neutro (no es ni rojo, ni azul, ni naranja, ni verde ni morado, los que han tenido las formaciones que han pasado por la casa grande) y que "ha formado parte de la imagen institucional durante muchos años y está definido normativamente en el manual de imagen corporativa del Ayuntamiento" a uno "que es el mismo que el PP" para que los actos institucionales "se conviertan visualmente en un acto de partido del PP, borrando esa neutralidad institucional que debería caracterizar este tipo de celebraciones".

"Un mitin del PP"

En este sentido, Fuset ha puesto como ejemplo el homenaje al Himno de la Comunitat Valenciana, "convertido estratégicamente en una foto de mitin del Partido Popular. Incluso la moqueta y los cientos de palmitos entregados entre el público eran del color corporativo del PP. Si Catalá quiere realizar actos de campaña que les pague su partido, pero como alcaldesa no puede usar actos institucionales y recursos municipales para hacer propaganda política".

"Todo responde a una clara estrategia política y partidista de Catalá. Identificar y confundir las instituciones de todas y todos con el Partido Popular, como hacen los regímenes autoritarios y de partido único" En este sentir, el concejal valencianista ha instado a Catalá "a rectificar ya recordar que Valencia es plural y democrática y la alcaldesa cuando actúa como tal de gobierno".