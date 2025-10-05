Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: "Es el Himno más bonito del mundo"

"El Himno más bonito del mundo". Con esta definición, María José Catalá ha definido, ante miles de personas presentes en la plaza de la Virgen, el simbolismo de una pieza que no fue compuesta para lo que, finalmente, ha sido desde hace cien años. Fue Himno de la Exposición Regional en 1909 y fue transmutado a Himno Regional en 1925. En aquel momento, el acto de exaltación se celebró en la Plaza de Toros. Ahora, en la plaza de la Seo ante una multitud previsiblemente entregada, que pretendía ser una evocación a lo vivido hace un siglo.

No quedan testigos vivos de aquello con capacidad de relato, pero sí los documentos. Como quedarán con el paso de los años los de una ceremonia breve y sencilla. Por una parte estuvo la manifestación artística. Se dieron cita para ello músicos, bailarines y coros reunidos por sus diferentes federaciones para interpretar, bailar y cantar. Porque si la composición de Serrano es más que centenaria -126 años la contemplan desde que salió del pentagrama- sí que cumplen cien años otras piezas no menos icónicas, como Amparito Roca y València. También ha habido una representación de la Federación de Moros y Cristianos, como previo a la celebración del Alardo y como metáfora de unión de pueblos.

Se unieron también los representantes institucionales del arco político municipal y representantes de los gobiernos provincial y autonómico, pero no el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Aspecto de la plaza durante la fiesta / Fernando Bustamante

La parte institucional estuvo presidida por los bustos de los dos hacedores de la composición: José Serrano en la música y arreglos y Maximiliano Thous en la letra. Sus descendientes ocuparon un puesto en la tribuna de autoridades. Y para acabar la puesta en escena, la Senyera entró de forma solemne. La réplica que obra en poder de Lo Rat Penat. Los bronces se convertirían posteriormente en el photocall más demandado. Si se hubiesen dejado todo el día, habría faltado tiempo para cubrir la demanda de quienes querían hacerse una foto en un día que no dejaba de tener su carácter histórico por la cifra redonda.

Esta institución fue una de las nombradas en su discurso por Catalá, en toda una declaración de intenciones de lo que es el ecosistema garante de unos símbolos para los que pidió "respeto". Estos fueron, además de Lo Rat Penat, "el Ateneo Mercantil, el Casino de Agricultura y la Real Academia de Cultura Valenciana".

Los descendientes de Serrano y Thous estuvieron en primera fila / Fernando Bustamante

"Cuando la identidad vuelve a estar en el centro del debate..."

Instió siempre en la cuestio´n identitatia: "En este momento histórico que vivimos, en el que la cultura y la identidad vuelven a estar en el centro del debate social y político, es fundamental recordar qué significa realmente tener un himno".

Además de ser el más bonito del mundo, Catalá lo definió como "una voz conjunta de todos los valencianos. No es una pieza decorativa. Es algo que uno y que cohesiona y que nos acompaña". En momentos "felices y tristes y este año más que nunca" seguramente en alusión a cómo lo entonaban grupos de voluntarios al acabar jornadas de trabajo en la zona cero. "Que la cultura sea un motivo de cohesión y que mantengamos la llama del himno".

Himno que se interpretó no una, sino dos veces, con voz de soprano y la de todos los allí asistentes, antes de cerrar con el Himno de España.

Texto íntegro del discurso del Centenario a cargo de Mª José Catalá

Vicepresidenta 1ª del Consell, Susana Camarero

President de la Diputació de València, Vicente Mompó

Familiars del Maestro Serrano

Representants de la Familia de Maximiliano Thous

Presidenta del Ateneo Mercantil,

Tomás Trenor, besnet del Primer Marqués del Túria, impulsor de la Exposición Regional Valenciana de 1909

Presidente de Lo Rat Penat,

Rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados,

Membres de la Corporació Municipal del Ayuntamiento de Valencia

Regidor del Ajuntament d’ Alacant i de Sueca

Autoritats

Asociacions musicals, culturals i festives

Señoras y señores

Molt bon dia a tots i benvinguts a esta plaça que es el cor de la nostra ciutat...

El de hui és un acte de memòria, de reconeiximent i d'homenatge per a commemorar un fet que forma part essencial de la nostra història com a poble:

el centenari de la declaració, en 1925, de l'Himne de l’Exposició Regional Valenciana com a Himne Oficial de la Comunitat Valenciana.

Un himne no és només una composició musical.

És un símbol viu, una representació emocional i compartida del que som, del que hem sigut i del que aspirem a ser.

I en el cas del nostre himne, permitiu-me que ho diga, és, a més, "el més bonico del món".

Catalá, durante su intervención / Fernando Bustamante

Hui tenim en el record dos grans noms: Maximilià Thous i el Mestre Serrano, als qui apel·lant a la seua memòria, vull agrair públicament la seua creació.

Els seus familiars están hui en mosatros. Gràcies per acompanyar-nos.

Maximilià Thous i el Mestre Serrano van saber connectar, com ningú ho havia fet abans, en l'esperit del poble valencià i convertir una composició musical en la veu conjunta de les valencianes i els valencians.

Des d'aquell moment, este himne ha estat present en moments fonamentals del nostre territori.

Ha sigut testimoni de grans alegries i també d’etapes difícils.

I sempre, en cada ocasió, ha representat la capacitat dels valencians per alçar-se en peu i cantar tots a una veu.

Este any, més que mai. I en més força que mai.

En este moment històric que vivim, en què la cultura i la identitat tornen a estar al centre del debat social i polític, és fonamental recordar què significa realment tindre un himne.

No és una peça decorativa: és un instrument potent de transmissió de valors, de memòria i de futur.

És un dels elements que ens ajuden a mantindre cohesió, autoestima i sentit de comunitat.

Com a alcaldessa de València, em sent especialment orgullosa de recordar que esta ciutat fou el breçol d’eixe himne.

I que continua sent vital en la defensa de la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra manera d’entendre el món.

Per això, hui més que mai, vull fer una crida al respecte dels nostres símbols.

I també a la responsabilitat de transmetre eixe patrimoni a les futures generacions. El nostre himne és una part fonamental d’això.

Acabe. Hui no sols recordem un fet històric.

Hui també assumim un compromís: el de seguir treballant per una Comunitat Valenciana cohesionada, plural i oberta.

Una Comunitat a on la cultura i la identitat no siguen motiu de divisió, sinó eix vertebrador d’un projecte compartit.

Com a valencians i espanyols que som.

MANTINGAM VIVA LA FLAMA DE L’HIMNE.

Vixca Valencia, i vixca l'Himne de la Comunitat Valenciana!