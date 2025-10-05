Hijos Predilectos: el Salón de la Fama de València a lo largo de 125 años

«Premiar especiales merecimientos, beneficios señalados, servicios extraordinarios, trabajos valiosos en cualquiera de los aspectos cultural, científico, artístico, deportivo, económico, profesional, social, político o aportaciones singulares prestadas a la ciudad». Por estas condiciones, el Ayuntamiento de València concede o ha concedido cada año una serie de premios, galardones, distinciones -y, cuando no, prebendas- a lo largo de los tiempos y las generaciones. En un acto que tendrá lugar en vísperas del 9 d’Octubre, este lunes, una serie de personas e instituciones se incorporarán a este particular Salón de la Fama.

Es una decisión municipal, no exenta de debate y polémica. Por ejemplo, este año, en el que el PSOE cuestionó la no entrega de la Medalla de Oro a las asociaciones vecinales de las pedanías afectadas por la dana y Compromís afeó el nombramiento de Hija Predilecta a María Consuelo Reyna por «dedicarse a blanquear la violencia desde las páginas de un diario» durante la «Batalla de València». Pero, al final, la decisión siempre es de los que gobiernan, sea por mayoría o sea, y afortunadamente sucede en muchos casos, por unanimidad.

La ciudad dispone de diferentes tipos de recompensas: medallas de oro, plata y bronce -ésta sustituyó en su momento a la de cobre-, Alcaldes, Concejales y Ciudadanos Honorarios, Huéspedes de Honor, Medalla al Mérito de la Administración Local, Cronista de la Ciudad y Medalla de la Gratitud. Pero si hay dos que llaman más poderosamente la atención, esas son las de Hijo Adoptivo e Hijo Predilecto.

Estas últimas conforman una particular galería de ilustres -con el paso del tiempo, también panteón, pues tiene 125 años de vigencia-. En la actualidad se concede exclusivamente a las personas nacidas físicamente en València, aunque ese límite de la «predilección» ha sido difuso en otras épocas. Sin ir más lejos, el ministro Amalio Gimeno, quinto Hijo de la serie histórica, nació en Cartagena, pero su familia se desplazó a València de niño.

Emilio Attard, González Martí, José Iturbi y Mariano Benlliure / RLV

La lista es, como todas, cuestionable en algunos casos, porque no deja de ser el libre albedrío de la corporación municipal de turno. Y durante 125 años han pasado todas las tendencias, sensibilidades y criterios a la hora de repartir estos honores.

La lista incluye un glosario de nombres populares. De hecho, la que maneja del Ayuntamiento se estrenó en 1900 con dos de los más preclaros vecinos de València: Joaquín Sorolla y Mariano Benlliure. Al año siguiente fue el compositor Salvador Giner y durante esa primera década del Siglo XX se le concedió a Vicente Blasco Ibáñez y al mencionado Amalio Gimeno.

En la lista hay personas muy reconocibles. Otros suenan porque dan nombre a calles de la ciudad. Otros desempeñan o desempeñaron labores oscuras, poco conocidas, pero importantes. Y otros fueron ídolos populares. Muchos son desconocidos en el imaginario popular.

Salvador Giner, Santiago Grisolía, Luis García Berlanga y Manuel Sanchis Guarner / RLV

Por todo ello, en la lista pueden encontrarse personajes heterogéneos. Desde el pintor Benedito (el de la calle junto a la Plaza de España) al maestro José Iturbi, el pintor Josep Renau, el padre de la Constitución Emilio Attard, el jurista Pere Maria Orts -que es nacido en València, aunque de donde es un símbolo es de Benidorm- o el doctor Cavadas.

En las primeras décadas, la lista estaba muy centrada en determinadas actividades profesionales: política, literatura y medicina fundamentalmente. Con el paso del tiempo se han ido incorporado diferentes ramas docentes, nuevas artes (fotografía, cine, canción) empresarios, deportistas y el activismo vecinal. También impulsores de la filantropía.

La primera mujer, a los 91 años

Hay un desequilibrio histórico en la relación hombres-mujeres, solo enjugado en las últimas décadas. Hasta 1991 casi un siglo después, no se entregó la primera, a Concha Piquer.

Con esta amplitud es normal que se hayan ido citando desde Manuel Sanchis Guarner a Juan Roig; de Manuel Valdés a Santiago Calatrava o de Concha Piquer a Sol Romeu.

Dos nombramientos llegaron a título póstumo, recién fallecidos de forma inopinada: Francisco Tomás y Valiente, tras su asesinato por ETA, y Vicente González Lizondo, fallecido de un infarto durante una sesión de las Cortes Valencianas.

En el listado hay dos casos excepcionales: los honores simultáneos que se concedieron a Francisco de Alarcón, Francisco Cardona, Fernando España y Eduardo Hernández, los militares valencianos fallecidos en el accidente del Yak-42. O el caso del único nombramiento revocado por aplicación de la Memoria Histórica: el de Miguel Abriat, nacido en la entonces colonia de Puerto Rico, capitán general de València durante la dictadura.

Precisamente, de la época franquista, en la que se concedieron diez filiaciones, se mantiene la de un ministro del Régimen, José Luis Villar Palasí, ministro del grupo de los «tecnócratas», impulsor de la reforma educativa y considerado padre de la EGB. Numerosos colegios se pusieron a su nombre y el de València fue reconvertido en CEIP Vivers, pero mantiene la condición de hijo predilecto.

Personajes ilustres del Cementerio General de València /

Retirada masiva en 2016

El anterior gobierno progresista sí que hizo una purga mayor de la lista de Hijos Adoptivos -ciudadanos no nacidos en València pero vinculadas a la misma-. En 2016 eliminó a trece militares y políticos. Sobrevivieron de ese periodo, entre otros, Marcelino Olaechea, Azorín o Almela i Vives.

Los Hijos Adoptivos son más cantidad que los Predilectos: 123 contra 87. El primero que contempla el listado histórico es el dramaturgo vallisoletano José Zorrilla, que además del «naming» del estadio de su ciudad, dispone desde 1879 de la condición adoptiva. Aquí hay personas que se asocian con la condición de «valenciano», pero que no lo son de la ciudad: desde Maximiliano Thous a El Titi, Juan Gil Albert, el arzobispo Marcelino Olaechea, Manuel Broseta (como Tomás y Valiente, a título póstumo tras su asesinato), Antonio Ferrandis, Enric Valor, Juan Bautista Peset Aleixandre, Joaquín Rodrigo, Enric Soler i Godes, Ricard Camarena, Enrique Ponce, Nino Bravo, Miquel Navarro o el más reciente, el maestro José Serrano, para quien ha llegado 84 años después de su fallecimiento.

Otros son más honoríficos estilo Zorrilla: ahí están Jacinto Benavente, Severo Ochoa, Ernest Lluch (otra concesión tras su asesinato) o Esther Koplowitz.

Alcaldes y concejales honorarios

Después de la retirada del honor a Francisco Franco y a Adolfo Rincón de Arellano, la ciudad tiene dos alcaldesas de honor: la Virgen de los Desamparados, desde 1954, y Rita Barberá, desde 2023.

Y retiradas también a José Iruretagoyena y a Gustavo Urrutia, la ciudad dispone de dos Concejales Honorarios a título póstumo: Alberto García Esteve (de la primera corporación democrática por el PCE) y Ramón Vilar, fallecido inesperadamente en 2020.