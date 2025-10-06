Castillo de "gran formato" y mascletà de "espíritu valenciano" para el 9 d'Octubre

Con motivo de la festividad del 9 d’Octubre, la ciudad de València acogerá dos espectáculos pirotécnicos, “en el marco del compromiso del Ayuntamiento de preservar y celebrar la tradición pirotécnica valenciana, e integrarla, de forma activa, en todas las festividades de la ciudad”, tal como ha explicado el concejal Santiago Ballester.

El 8 de octubre a las 23:59 será en el Puente de Monteolivete el escenario en el que Pirotecnia del Mediterráneo se encargará de llenar el cielo de la ciudad de luz y color, y la tradicional mascletà del 9 de octubre tendrá lugar al finalizar la procesión cívica en la plaza del Ayuntamiento, a cargo de Pirotecnia Tamarit”, ha concretado.

Luz y color por el 9 d’Octubre

El concejal ha indicado que el espectáculo nocturno de Pirotecnia del Mediterráneo será de gran formato y contará con un diseño creado, específicamente, para esta celebración.

“Con una carga de 819 kg de pólvora, el disparo combinará ritmo, color, luz y estruendo para envolver al público en una experiencia sensorial vibrante”, ha asegurado el edil, tras recordar que la empresa, con sede en Vilamarxant, viene de participar recientemente en el prestigioso Festival de Fuegos Artificiales de Cannes, “donde representó a la pirotecnia española ante un elenco de firmas europeas de referencia”.

Mascletà “Valentia” de Pirotecnia Tamarit

Por otra parte, Pirotecnia Tamarit de Alfarrasí será la encargada de disparar la mascletà “Valentia” el jueves, 9 de octubre, en la plaza del Ayuntamiento al finalizar la procesión cívica. “En esta fecha tan especial, como su lema indica, se rendirá homenaje al carácter, la identidad y el espíritu de la ciudad de València”, ha informado el edil.

“Con 186 kg de pólvora, Tamarit propone una mascletà de ritmo preciso, gran potencia sonora y una estructura que acompañará la presencia ineludible de la Senyera”, ha indicado Ballester que también ha apuntado que “esta empresa, con sede en Alfarrasí, ha demostrado en anteriores disparos su capacidad para sobreponerse incluso a condiciones meteorológicas adversas, cumpliendo con solvencia y espectacularidad”.

Compromiso con la pirotecnia valenciana

El Concejal Santiago Ballester ha reafirmado “el compromiso de dotar de contenido pirotécnico a toda festividades oficiales de la ciudad de València”. “Esta doble cita con motivo del 9 d’ Octubre es una muestra más del valor que tiene la pirotecnia como expresión cultural propia, y como seña de identidad profundamente enraizada en la memoria colectiva valenciana”, ha concluido.