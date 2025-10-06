Un espectáculo con más de 200 drones iluminará el cielo de La Ciutat de les Arts i les Ciències de València

La Ciutat de les Arts i les Ciències acoge con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, 'Océanos', una propuesta artística que usa más de 200 drones y que tendrá al universo marino como hilo conductor.

En concreto, el espectáculo tendrá lugar la víspera del 9 d'Octubre a las 23.00 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El show 'Océanos' representará figuras tridimensionales y coreografías sobre el mundo marino, en referencia al acuario de la Ciutat de les Ciències, el Oceanogràfic.

Aunque se podrá contemplar desde todo el exterior, las zonas con mayor visibilidad serán la denominada plaza del Maratón (ubicada entre el puente de Monteolivete, la avenida López Piñero y la calle Instituto Obrero) y entre los lagos del Museu de les Ciències y el Hemisfèric.

La exhibición incorpora una novedad técnica singular: 18 drones de chispa fría, una tecnología que se utilizará por primera vez en Valencia en un evento a gran escala, como un guiño a la tradición pirotécnica de la Comunitat Valenciana. De esta manera, se rinde homenaje a la pólvora con la integración de destellos de fuego frío en la coreografía.

Tecnología e innovación

Cada dron está equipado con sistemas LED RGB con capacidad de crear efectos de luz dinámicos que pueden reproducir hasta 16 millones de gamas de colores, lo que permite generar figuras tridimensionales visibles hasta a un kilómetro de distancia.

La preparación de un espectáculo como este "requiere una planificación meticulosa y la coordinación de un equipo multidisciplinar".

A partir de un guion visual, los diseñadores y animadores 3D crean las figuras y secuencias que después se convierten en coreografías aéreas mediante 'software' especializado.

Pilotos de vuelo y técnicos de producción supervisan cada detalle para que los drones ejecuten sus trayectorias en "perfecta" sincronía con la música y los efectos lumínicos, ofreciendo una experiencia visual de "gran precisión".