La fiesta de los Honores de València 2026 se convierte en un memorial: "Saldamos una deuda"

La entrega de Honores y Distinciones de la ciudad de València se ha convertido en su edición de 2025 más en un memorial que en un homenaje a secas. Porque más de la mitad de los reconocimientos llegan a título póstumo. Y en algunos casos, como José Serrano o Max Aub, con un retraso grosero, por lo que en esta ocasión el discurso oficial de la alcaldesa ha querido "saldar una deuda". Un acto que, por definición, da gozo por ver a los premiados recibir, siempre emocionados, la carpeta con su nueva condición honorífica, fue en este caso un desfile de descendientes y allegados. Para los que la jornada también es emotiva y acuden al hemiciclo municipal con una sonrisa en la boca.

Un acto con toda la solemnidad al uso: la marcha de la ciudad, la corporación municipal al completo con todos sus galones puestos -al que acompañó el portavoz socialista Borja Sanjuan luciendo la Kufiya palestina, en lo que podría ser toda una declaración de intenciones de cara al momento de llevar la Senyera el 9 d'Octubre-.

La entrada de todos los galardonados o sus representantes, con la asistencia puesta de pie, inició un acto que, en puridad, es un acto administrativo, puesto que la proclamación de los mismos los hace el secretario municipal, en este caso Hilario Llavador.

Sanjuán, con el pañuelo palestino / Daniel Tortajada

Las medallas siguen dándose a contraestilo de lo que ya se hace en los grandes acontecimientos deportivos. Primero, la de Oro, que fue para el Colegio Oficial de Enfermería de València en la persona de su presidenta Laura Almudever; y el Capítulo de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar a cargo de la Ploma su subteniente, Bernado Celda

Después han recibido las distinciones de hijos e hijas predilectos de la ciudad el presidente de Casa Caridad, Luis Miralles -haciendo un esfuerzo levantándose de la silla de ruedas-; la catedrática del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV, Pilar Roig; el periodista y comunicador Joaquín Prat -recogido por su viuda, Marianne Sandberg-; la periodista Mª Consuelo Reyna -con el voto en contra de los concejales de Compromís, que no aplaudieron el momento de recibirla-; y el que fuera presidente de la Asociación del Hogar-Escuela de Sant Bult, Antonio Bellido.

Como hijos e hijas adoptivos se ha galardonado al experto en urbanismo y activista vecinal Vicente Torres Castejón (lo recibió Joan Olmos, que había intervenido en el último pleno municipal para glosarle); a la primera Defensora de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de València, Teresa Navarro; al escritor e intelectual Max Aub (recogido también por su nieta); al co-autor del Plan Sur, Claudio Gómez Perretta (lo recogió su hijo Julio); al maestro José Serrano, autor del Himno de la Comunidad Valenciana (lo recibió su nieta, Isaura Navarrete Serrano); y al especialista en arte y actual director del Centro de Arte Hortensia Herrero, Javier Molins.

Alejandra Prat: "Le habría hecho tanta ilusión..."

Ha sido Alejandra Prat la que ha ejercido de interlocutora de todos los homenajeados y lo hizo "con un profundo sentimiento de orgullo y agradecimiento". "Recibir el reconocimiento de esta tierra es uno de los mayores honores que alguien puede alcanzar", ha dicho. Y tras glosar uno a uno a los premiados se dedicó a su padre. "Treinta años después -interrumpida por la emoción y los aplausos- esta distinción sería la que más ilusión le habría dado. Pero es el momento adecuado porque sigue muy vivo en nuestros corazones y en el recuerdo. ¿Qué diría él? Yo no le llego ni a la suela del zapato. Le daría las gracias a su mujer, la que le dio fuerzas y sumó, inculcando a sus hijos el amor por València. Pienso en mi abuela Maruja, los tíos... los valencianos siempre saben transmitir lo que es esta tierra. El olor a azahar, a pólvora, la magia de las Fallas... y poder estar aquí. Mi hermano Joaquín no ha podido venir porque está enfermo pero por sus venas también corre la sangre valenciana, mi hermana Fede, mi hermana Andrea, que se casó en València. Esperamos siempre estar cerca de esta ciudad".

En su turno de clausura, María José Catalá destacó que "estos premios llegan después de un año muy difícil, pero en el que han honrado la letra del himno -Valencians, en peu alcem-se-. La dana nos golpeó de forma desgarradora, pero nos hemos levantado. Sin olvidar a los que no están y, sí, con cicatrices". Recordó a "los voluntarios que vinieron, la senyera que ondeó más que nunca, hemos encumbrado nuestro himno más que nunca porque es el relato sonoro de nuestra fortaleza. Por eso premiamos a quien ha ayudado a hacer más grande esta ciudad".

"Una deuda con el maestro Serrano"

Precisamente, recordó antes que nadie al maestro José Serrano, suecano de nacimiento "que nuestra ciudad abraza como a uno de los suyos, porque se venía a esta ciudad, callejeaba y se inspiraba para componer zarzuelas, himnos, canciones y, sobre todo, dando forma a nuestro Himno. Es un honor saldar una deuda con él y justo en el centenario del Himno".

Adrede o no, a María Consuelo Reyna la glosó asegurando que el título de Hija Predilecta "honra todas las batallas que has dado por defender esta ciudad" en tiempos de Batallas de València.

De Joaquín Prat recordó sus retransmisiones, "el ímpetu de sus narraciones", haciendo especial acento en las de la cremà de las fallas, de las que decía que "parece una película de Buñuel". También es "una deuda saldada".

De Claudio Gómez Perretta tuvo un especial recuerdo al decir de él que "seguro que no imaginaba que, 67 años después, su idea sería tan importante para salvar a la ciudad" en alusión a "desviar un barranco", es decir, el río Turia y llevarlo a un Plan Sur.

El parisino de nacimiento Max Aub hizo su vida "siendo firme opositor al franquismo, reflejando los desgarros de la guerra. Pero también encontramos el Max Aub valenciano, el que también refleja en sus obras. Es uno de los grandes escritores españoles, criado en esta ciudad".

"Aún tenemos que levantar la voz"

Cerró Catalá con un alegato empleando la letra del Himno. "Todos los galardonados representan la fuerza y la identidad, la principal arma para hacernos respetar. Nos hacéis más grandes, más fuertes y más orgullosos. El nacimiento del Regne de València es un sentimiento compartido de pertenencia. Aún tenemos que levantar la voz hacia los que nos quieren débiles o sumisos, incluyendo desde nuestro propio territorio. Pero tenemos la dignidad del pueblo. De la capacidad de unirnos. De dar la mano, de mirar hacia adelante y reinventarnos. Llevamos cien años cantando las glorias de la Región y ofrendando nuevas glorias a España. Por eso pedimos unirnos más que nunca y dibujar juntos el futuro, entre cantos de amor e himnos de paz".