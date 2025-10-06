Incendio en una conocida discoteca de València

Un incendio se ha declarado hoy en una conocida discoteca de València y ha provocado daños en su interior. El siniestro, cuyas causas no han trascendido, ha arrasado la cabina del DJ y ha obligado a los bomberos a ventilar todo el edificio debido a que el humo ha afectado a todo el recinto.

El fuego ha sido controlado y extinguido por efectivos de Bombers València y no ha provocado heridos, según han especificado fuentes de Bomberos.

Incendio en València

El siniestro ha ocurrido esta mañana de lunes en una discoteca ubicada en el casco urbano de la capital del Túria y que lleva décadas abierta, aunque su nombre ha cambiado varias veces. Está ubicada en el número 305 de la calle San Vicente Mártir, junto a la Cruz Cubierta.

Los camiones de bomberos frente a la fachada de la discoteca de València que ha sufrido hoy un incendio. / Bombers València

Hace muchos años la discoteca era conocida como Akuarela y no sólo albergaba sesiones de baile durante los fines de semana, sino que en más de una ocasión sirvió de escenario para conciertos de grupos valencianos e internacionales. Aunque eran más habituales las sesiones de discoteca, lo cierto es que también dio mucho juego como sala de conciertos.

En aquellos años, el local cosechó un gran éxito y eran muchos los jóvenes y no tan jóvenes que todos los fines de semana se acercaban a las instalaciones para disfrutar de unas horas de ocio y música. De hecho, fue tal su fama que incluso replicó su sala al borde del mar e inició lo que luego se conoció simplemente como Akuarela y que, entonces, se hacía llamar Akuarela Playa, en la Malva-rosa.

Estado en que ha quedado la cabina del DJ de la discoteca de València que hoy ha sufrido un incendio. / Bombers València

Después de aquella época, la discoteca que ahora ha sufrido el incendio se reconvirtió varias veces y en diversas ocasiones fue objeto de polémica debido a las molestias que generaba su clientela y que los vecinos del barrio donde está enclavada, junto a la Cruz Cubierta de València, se encargaban de denunciar públicamente. Los residentes se quejaban de que eran habituales no sólo los gritos y ruidos constantes durante las noches de los fines de semana, sino también las peleas y las agresiones entre jóvenes.

La discoteca pasó por varias denominaciones; entre las más recordadas tal vez se encuentren Cormorán o Cream después de la mítica Akuarela.

Actualmente, la sala se hace llamar Room y se ha convertido desde hace dos años en un club only adults en el que sus propietarios ofrecen un servicio premium y donde buscan rememorar los elegantes y exclusivos clubs nocturnos de ciudades como Nueva York, Londres o Berlín.

El incendio registrado hoy en la sala ha afectado, según Bombers Valencia, a la cabina del DJ, que ha quedado arrasada, aunque el humo ha afectado a todo el local. Los efectivos antiincendios han extinguido el siniestro y han ventilado el edificio.