Nuevos límites a las peatonalizaciones y los carriles bici en València

Límites a las propuetas de peatonalizaciones y carriles bici ciudadanas en València, dos de las infraestructuras más demandadas en las sucesivas ediciones de los presupuestos participativos. El Ayuntamiento de València aprobó en la última junta de gobierno una moción urgente de los concejales de Urbanismo, Juan Giner, y Movilidad, Jesús Carbonell, para fijar nuevos criterios a la hora de evaluar las propuestas vecinales relacionadas con la movilidad que llegan a sus respectivas delegaciones.

Entre las demandas generalizadas que, expone la moción, "compiten por el mismo espacio se encuentran peticiones de ampliación de la red ciclista, de expansión de carriles exclusivos de transporte público para optimizar su velocidad comercial de la EMT, de ampliaciones y mejora de la calidad de los espacios peatonales y de su seguridad, así como de incremento de plazas de estacionamiento". Recuerda la moción que esta última, las plazas de aparcamientos, "es la segunda preocupación de la ciudadanía según el último Barómetro municipal y un problema que se ha agudizado en los últimos años".

Espacio "limitado" y prioridades

La moción de Giner y Carbonell recuerda que "el espacio público es limitado" y que el actual equipo de gobierno considera que la transición hacia la mejora de la calidad urbana de la ciudad debe "implementarse de manera paulatina y gradual facilitando la adopción de nuevos hábitos en materia de movilidad por parte de la ciudadanía con el objetivo de consolidar un rebalanceo del espacio público en favor de los modos sostenibles". En la gestión del espacio público, añade el documento, "se debe priorizar el beneficio colectivo, la equidad ciudadana y el fomento de la movilidad sostenible". En este sentido, se indican como medidas "destacables" en materia de movilidad sostenible la "implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), el Plan Director de la EMT junto con el Plan de Inversiones, la ampliación de la red ciclista de la ciudad y la adopción de medidas dirigidas a la mejora de la seguridad vial y la accesibilidad.

Los concejales intentan poner coto a las propuestas vecinales y fijan criterios a la hora la evaluación de las propuestas vecinales y "siempre que se cumplan" en general los correspondientes criterios técnicos y presupuestarios. En este sentido, las nuevas directrices del ayuntamiento son dar preferencia en actuaciones de recuperación de espacios para el peatón a aquellas intervenciones que se "centren en la mejora de áreas centrales, que tengan efecto positivo en todo el barrio". Las actuaciones localizadas "en calles específicas se pospondrán para una fase posterior, sujeta a un estudio detallado y global de las necesidades urbanísticas y de movilidad a escala de barrio o distrito", apunta la moción a la que ha tenido acceso este diario.

La moción precisa que se prestará, en este sentido, especial atención a las intervenciones en equipamientos y entornos escolares, sanitarios o culturales en los que será posible no aplicar los mencionados criterios generales.

La red secundaria de carril-bici se aplaza

Además de las limitaciones en materia de peatonalizaciones, en lo referente a carriles bici segregados, "se atenderán" aquellas propuestas que comporten la mejora y consolidación de la red primaria de acuerdo con las prioridades establecidas por el Plan Director de la Bicicleta.

Las conexiones locales con la red secundaria se pospondrán a una fase posterior de desarrollo estratégico en el caso de que su implantación suponga una elevada pérdida de plazas de estacionamiento imposible de recuperar en el entorno o si la supresión de algún carril de circulación pudiese afectar negativamente al servicio de transporte público que presta EMT o a la circulación en el entorno. No obstante, apostilla la moción, se velará por que las conexiones solicitadas en las propuestas se garanticen mediante pacificación y señalización de las vías, como por ejemplo, mediante ciclocalles.

Las más de 2.000 propuestas que se han presentado a los primeros presupuestos ciudadanos del nuevo gobierno de PP y Vox han desbordado el servicio que ha prorrogado "sine die" la fecha de evaluación de prospuestas, que en teoría debía haberse resuelto este mes de septiembre y fue aplazada en dos ocasiones.

Un "claro retroceso"

La concejala socialista María Pérez ha cargado contra el gobierno de Mª José Catalá por restringir las propuestas de peatonalización y carriles bici que demandan los vecinos para sus barrios. Para la concejala socialista, el gobierno de Mª José Catalá dará prioridad al coche privado frente a las peticiones de ganar espacio público para el peatón y las bicis. “Lamentamos que el PP vuelva a tomar una decisión que supone un claro retroceso en la movilidad sostenible de nuestra ciudad". El documento técnico aprobado en junta, apunta Pérez, "posterga, con carácter general, las actuaciones en la red secundaria sin ningún tipo de informe técnico. Es decir, que el gobierno de Catalá impide, en la práctica, que los vecinos puedan plantear libremente sus peticiones si estas suponen ganar espacio para los peatones o para los ciclistas”, ha indicado.