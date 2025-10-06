Proponen que el Centenar de la Ploma custodie la Senyera en el 9 d'Octubre

La Procesión Cívica del 9 d'Octubre repetirá el ritual del año pasado: con la objeción manifestada por los partidos progresistas de la corporación municipal, la Senyera no entrará en la Catedral de manos del abanderado oficial, el año pasado Papi Robles y éste Borja Sanjuán, sino que será entregada de forma temporal en la Puerta de los Hierros a María José Catalá, quien la entrará para presidir el Te Deum, devolviéndola a Sanjuán a la salida, en la Puerta Románica.

Sin embargo, ahora se han sumado tres nuevos actores: la Real Academia de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat han hecho un comunicado en el que reclaman que otra institución, El Centenar de la Ploma, sea la encargada de "custodiar la entrada de la Real Senyera en el Te Deum".

Y así lo han hecho público, instando a Catalá y a la corporación municipal "que se contemple la intervención del Insigne Capítul de Sant Jordi del Centenar de la Ploma para custodiar esa entrada".

El Centenar de la Ploma, que precisamente este lunes ha recibido la Medalla de Plata de la Ciudad, "ha sido históricamente el custodio de la Real Senyera. Es una milicia instituida de manera permanente por el rey Pere II el Ceremoniós. Estaba compuesta originariamente por cien ballesteros, encargados de proteger la Real Senyera en la batalla y desde entonces ha representado la lealtad y defensa de los valores, los símbolos, el autogobierno, la libertad y la identidad del Reino de València. En la actualidad mantiene viva esa misión cívica de respeto y exaltación de la Real Senyera". Y apelan a que "entre los fines que definen el Centenar de la Ploma se encuentran contribuir al esplendor de los actos en honor a la Senyera". Razón por la que solicitan que se recupere su participación en la procesión "tal como se producía en la época foral, garantizando que el emblema más sagrado del pueblo valenciano recibe el tratamiento institucional y ceremonial que merece la festividad del 9 d'Octubre".