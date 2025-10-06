El "Senyeramóvil" se prepara ante la previsión de lluvia en la procesión cívica

Las previsiones de la Agencia de Meteorología Estatal (Aemet) dan un cien por cien de posibilidad lluvia para la tradicional procesión cívica de la Real Senyera que se celebrará este jueves por la mañana en València con motivo del Nou d'Octubre, día grande de la Comunitat Valenciana, en el que se celebra la entrada de Jaume I en la ciudad y a la que asistirán las máximas autoridades e instituciones, entre ellas, la alcaldesa, Mª José Catalá, el president Carlos Mazón y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Ante el riesgo de agua en la multitudinaria procesión, el Ayuntamiento de València ya está preparando el vehículo especial que acompaña a la bandera en sus recorridos desde hace varios años para protegerla de cualquier contingencia, especialmente, la lluvia. Por su parecido con el "papamóvil", el vehículo que se fabricó para los desplazamientos del jefe de la Iglesia tras el atentado sufrido por Juan Pablo II, el coche de la bandera se ha venido a rebautizar también como el "Senyeramóvil".

La altura del habitáculo del vehículo adaptado de la Real Senyera tiene una explicación. Y es que marca la tradición que la bandera de 4,65 metros de altura no puede inclinarse ante nada, por eso tuvo que construirse un vehículo especial con altura para que la enseña en caso de ser necesario cupiera dentro con holgura suficiente para "no doblegarse" y completar protegida el recorrido o volver a "su casa" de ser necesario. El interior del vehículo lleva incorporado un anclaje para que la bandera no oscile en el interior. La Senyera que desfila es una réplica de los años 20 del siglo pasado. El Museo Histórico Municipal conserva una Senyera antigua, datada en 1545, y cuyo uso en actos oficiales está acreditado al menos desde finales del siglo XIX. En 1927, el Ayuntamiento encargó a Eduardo Sanchis Romero la confección de una copia, y restauró y preservó el original, que se custodia, por su extrema fragilidad, en una gran vitrina.

Antes de que el ayuntamiento encargase el "Senyeramóvil" para proteger la bandera de la lluvia se utilizaba una gran funda de plástico. En el desfile dos operarios provistos de escalera acompañaban al séquito por si era necesario cubrir la bandera con el capuchón plastificado.

El "senyeramóvil" se limpia y abrillanta para desfilar el 9 d'Octubre / RLV

Haya o no amenaza de lluvia lo cierto es que el vehículo de la Senyera siempre acompaña a la bandera en el desfile que recorre las calles del centro de la ciudad y que este año, de nuevo, recupera la entrada en la Catedral para el Te Deum, acto que el anterior gobierno progresista suprimió y que la ahora alcaldesa, del PP, ha recuperado. La seguridad y el cuidado de la Senyera son importantes para preservar el símbolo institucional y cultural de la Comunitat Valenciana, apuntan en el consistorio.

Casi cinco metros de altura

El vehículo de la Senyera, una furgoneta de marca Mercedes, de color blanco y motor diesel, adaptada con laterales acristalados se matriculó en 2001. Ha cumplido casi un cuarto de siglo y sin embargo no se recuerda que haya sido necesario usarla ningún año, pese a las amenazas de lluvia. Su interior enmoquetado lleva cuatro asientos a los lados para el personal responsable de acompañar a la preciada enseña. El "Senyeramóvil" solo sale una vez al año para la procesión cívica. El resto del tiempo se guarda en los almacenes de Servicios Centrales y Parque Móvil del polígono de Vara de Quart, donde este lunes por la mañana tres operarios se afanaban en limpiar, abrillantar y dejar en perfecto estado de revista el vehículo para el desfile del jueves por las calles de la ciudad de la Senyera, que estará expuesta al público el día de antes en el Salón de Cristal. El abanderado este año será el portavoz socialista Borja Sanjuan, que se estrena como portador.

De cumplirse lo anunciado por la alcaldesa de València, María José Catalá, la Senyera que desfila este año solo lo hará uno más, el de 2026. Para el siguiente año, 2027, está previsto que ya esté confeccionada la nueva réplica de la bandera. Catalá asegura que "habrá una nueva réplica de la Senyera antes de que se cumpla su centenario”. Lo dijo el 10 de septiembre durante el acto de traslado de la Real Senyera desde el Museo Histórico Municipal hasta el Salón de Cristal, donde queda expuesta con motivo de la exposición “La Nostra Senyera”.

La bandera del siglo XVI que se custodia en el Ayuntamiento de València / A.V.

Réplica centenaria

La Real Senyera cumplirá su primer centenario en 2028 y a pesar de que hace tiempo se llevó a cabo una restauración, el Servicio de Patrimonio sigue alertando de su deterioro. Por ello, queremos que antes de que cumpla 100 años tener listo un nuevo facsímil y poder dejar la histórica en el Museo para que no sufra más desperfectos.

Este encargo supone una inversión de 100.000 euros, una dotación que se contemplará en los presupuestos de 2025. El ayuntamiento asegura que ya dispone de unos estudios previos y se ha localizado un telar tradicional que podría ejecutar todos los elementos históricos de la Senyera y utilizar, además, tintes vegetales tradicionales para hacer una réplica lo más fiel posible a la actual, que presenta evidentes signos de desgaste.

La Senyera de València es la bandera de la ciudad y en su origen encabezaba la milicia urbana en las acciones militares en defensa de los fueros y privilegios del municipio, portada por su máxima autoridad, el justicia. Al menos desde mediados del siglo XV, la Senyera de València se conforma con las barras oriflama de la Casa de Aragón y una franja azul sobre la que se despliega la corona real concedida por Pere el Cerimoniós. El mástil está rematado por una cimera de plata con yelmo coronado, del que emerge un dragón alado (rat penat), símbolo dinástico y de la ciudad.