Cancelan 'The Best Tortilla' en València por la alerta de la dana Alice

The Best Tortilla, el evento gastronómico que se iba a celebrar por segundo año consecutivo los próximos días 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre en los Jardines de Viveros, ha cancelado sus tres primeras jornadas como medida de precaución ante la alerta de la llegada de una nueva dana. Así lo ha transmitido la organización en un comunicado en sus redes sociales, en el que alegan que "la seguridad es lo primero" ante un episodio meteorológico adverso. "De este modo, se minimizan los desplazamientos y movimiento de personas en la ciudad", añaden.

En el aire el fin de semana

Alice, que es el nombre que recibirá este fenómeno atmosférico desde que Aemet decidiera este lunes otorgarles nombre propio, azotará València desde este miércoles. Aemet ha emitido un aviso de previsión meteorológica adversa, motivo que ha llevado a la organización a cancelar el evento el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de octubre.

The Best Tortilla se mantiene, por ahora, para el fin de semana -sábado 11 y domingo 12-, sin embargo la organización asegura que se valorará su celebración "a medida que avance la situación". En el comunicado, lamentan las molestias ocasionadas y remarcan la necesidad de la prevención.

El evento nació en València hace un año como un campeonato donde compiten las mejores tortillas de patata del país. Tras recorrer otras ciudades españolas, estaba prevista la vuelta a su origen este puente del Nou d'Octubre.