Todas las carreteras cortadas al tráfico para el 9 d'Octubre en València

El tráfico en Valencia se verá afectado por los diferentes actos que se celebrarán en la ciudad con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

En el centro de la ciudad

Para ello, el Ayuntamiento de València ha preparado un dispositivo especial de tráfico que implica cortes al tráfico y en consecuencia, afecciones a la circulación en el centro de la capital valenciana y en el puente de Montolivete, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Cortes de tráfico castillo de fuegos del 8 de octubre a las 23:59 horas / Ayuntamiento de València

Este miércoles, víspera del 9 d'Octubre, está previsto el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo a las 23.59 horas en el puente de Montolivete. Esto supondrá que ese día a las 6.00 horas se cerrará ese paso al tráfico en Valencia en sentido hacia Instituto Obrero.

Paseo de la Alameda

Además, desde este martes, a partir de las 22.00 horas, estará prohibido estacionar a ambos lados del paseo de la Alameda, desde el puente del Regne y hasta la plaza de Europa y desde la plaza de Europa hasta el puente del Assut de l'Or, al igual que a ambos lados de Profesor López Piñero, entre la plaza de la Maratón y la rotonda de la avenida de la Plata-Alcalde Reig.

Por otro lado, se cortará el acceso al tráfico en Valencia desde la V-15 entre las 22.30 horas de la noche de este miércoles y hasta la 1.00 del jueves.

Recorrido de la Procesión Cívica

Ese día, los actos previstos en el centro de la ciudad empezarán a las 12.00 horas con la bajada de la Reial Senyera desde el balcón del Ayuntamiento de València y el inicio de la Procesión Cívica, que transcurrirá por la plaza del Ayuntamiento, la calle de San Vicente Mártir, y la plaza de la Reina hasta la Catedral de València.

Cortes de tráfico para la Procesión Cívica. / Ayuntamiento de Valencia

Tras pasar por este templo para la celebración del Te Deum, la comitiva de la Procesión Cívica seguirá el recorrido previsto, por la plaza de l'Almoina, la calle de la Barcella, la plaza de la Reina y la calle de la Paz hasta llegar a la plaza de Alfons el Magnànim, donde se llevará a cabo la ofrenda floral ante la estatua de Jaume I. Tras ello, la procesión regresará al consistorio por las calles Pintor Sorolla y Barcas. Al finalizar la Procesión Cívica, la Pirotecnia Tamarit disparará una 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento a las 14.00 horas.

Un momento de la procesión cívica del 9 d'octubre del año pasado. / Miguel Angel Montesinos

El tráfico en Valencia en el centro también se verá afectado por los actos que se realizarán por la tarde. A las 17.00 horas comenzará la XXI Entrada de Moros y Cristianos, que recorrerá la plaza de Tetuán y las calles Paz, Poeta Querol y Barcas hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo.

Cortes de tráfico entrada de Moros y Cristianos / Ayuntamiento de València

Previamente, a las 16.00 horas, se celebrará la Bajada de Gloria, donde las escuadras recorrerán el mismo itinerario pero en sentido contrario.

Manifestaciones convocadas

Por la tarde del jueves, se desarrollarán también, de 18.00 a 22.00 horas, las manifestaciones convocadas por la Fundación de Escola Valenciana y por la Coordinadora Obrera Sindical.

La primera saldrá desde la plaza de San Agustín e irá por las calles Xàtiva, Colón, Cerdán de Tallada hasta la plaza de Alfons el Magnànim. La segunda irá desde la plaza de San Agustí por Xàtiva, Colón, Porta de la Mar y Navarro Reverter hasta la plaza de América.

Manifestación 9 d'Octubre. / Ayuntamiento de Valencia

Afecciones en la EMT

El Ayuntamiento de València ha destacado que los cortes de tráfico que se efectuarán por el desarrollo de todos estos actos, afectarán a recorridos de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El consistorio recomienda consultar los desvíos de las líneas de la EMT que se verán afectadas en la sección 'Última Hora' de la página web de esta compañía pública EMT, en su App y en sus redes sociales.