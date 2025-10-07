Ensayo general del "Senyeramóvil" para la procesión cívica del Nou d'Octubre

València activa un plan alternativo por si llueve el día de la procesión cívica de este Nou d'Octubre para que la Real Senyera no se moje ni se dañe. La lluvia ha obligado a suspender la multitudinaria procesión en cuatro ocasiones (1953, 1962, 1966 y 1969), también se canceló en 1958 por la muerte del Papa Pío XII, y en 2020 por la Covid. En caso de lluvia, la Senyera hará el recorrido a bordo de un vehículo especial que dispone el Ayuntamiento de València para estos casos, conocido como "Senyeramóvil” y que desde 2001 va a la cola de la procesión. Hoy técnicos municipales tanto de Cultura como de Servicios Centrales, acompañados de la Policía Local de Valencia, ha realizado un simulacro de cómo se realizaría la procesión con la bandera valenciana a bordo del “Senyeramóvil", comprobar los puntos que pueden presentar dificultades y controlar los tiempos.

El recorrido y los puntos con más "dificultad"

Se ha realizado minuciosamente todo el recorrido estudiando como entraría dentro del “Senyeramóvil” debajo de las arcadas del Ayuntamiento hasta como sería la bajada en la puerta de la Catedral de Valencia o su llegada al Parterre para realizar la ofrenda floral a Jaume I. La procesión cívica, con una duración prevista de dos horas, arrancará a las 12 del mediodía del jueves con el descenso de la enseña desde el balcón consistorial, recorrerá la calle San Vicente hasta la plaza de la Reina, para seguir, después del Te Deum en la Catedral, por la calle de la Paz hasta el Parterre donde se hará el homenaje a Jaume I. Desde allí encaminará la recta final de vuelta al ayuntamiento por la calle de las Barcas. Ese es el recorrido que han realizado hoy los técnicos municipales para comprobar que todo está en orden.

Simulacro del recorrido de la Senyera / A.V.

Proteger y anclar la Real Senyera, sin que se incline

El Ayuntamiento ya tiene preparada la “Senyera-móvil”, una furgoneta acristalada y acondicionada para que la bandera valenciana presida protegida la Procesión Cívica del Nou d'Octubre, en caso de que malas condiciones meteorológicas u otras situaciones imprevistas. La concejala de Recursos Técnicos, Julia Climent, ha recordado que este vehículo se matriculó en el año 2001, y se construyó expresamente para incluir un mecanismo que permitiera introducir y anclar la Senyera, sin que se incline, como requiere su rango de “Real”, así como para priorizar su protección y visibilidad.

Comprobaciones en la puerta de la Catedral / A.V.

La concejala Julia Climent, responsable de Servicios Centrales, se ha desplazado hasta las dependencias municipales de Vara de Quart, donde se encuentra el vehículo que ha sido objeto de todas las revisiones técnicas necesarias, y ha realizado el recorrido completo que este realizaría en caso de ser necesario “para comprobar los tiempos así como los diferentes puntos donde tendrá que bajar del vehículo la bandera valenciana como es el caso del Te Deum en la Catedral o en la ofrenda a Jaume I”. “Tenemos que estar preparados para que todo se desarrolle esta procesión a pesar de la lluvia ya que no se recuerda en los últimos años la suspensión de la misma a causa de la climatología”, ha asegurado la concejala, tras invitar a la ciudadanía para participar de la festividad de todos los valencianos y valencianas. Sólo dejo de celebrarse esta procesión el año de la pandemia del COVID en el año 2020.