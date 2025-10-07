Europa premia a la Policía Local de València por la aplicación de nuevas tecnologías en defensa de la mujer

El proyecto europeo Improve, puesto en marcha por la Policía Local de València para desarrollar herramientas innovadoras en la lucha contra la violencia de género y doméstica, ha llegado a su fin tras tres años de intenso trabajo. Durante este tiempo Improve ha acumulado numerosos hitos y reconocimientos por su capacidad de ofrecer asistencia directa a las víctimas y por su impulso a soluciones tecnológicas pioneras. De hecho, la Comisión Europea ha reconocido el proyecto con el Premio a la Innovación en Seguridad 2025 (Security Innovation Award 2025), en la categoría de “Mejor innovación con apoyo directo a la ciudadanía”, reconociendo la capacidad del chatbot AINOAid para ofrecer orientación, información y asistencia de manera accesible y efectiva. Este galardón fue entregado durante el evento de Investigación en Seguridad 2025, un foro europeo que reunió a representantes de la industria, la investigación, gobiernos e instituciones.

Varios reconocimientos

Este reconocimiento se suma a otros galardones obtenidos por Improve y sus socios. La Policía Local de Valencia fue premiada en la V edición de los premios USEC por la labor de su unidad GAMA y por promover el uso de nuevas tecnologías para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género y doméstica. Además, recibió una Mención Honorífica en el IX Concurso de Buenas Prácticas contra la Violencia sobre las Mujeres, convocado por la Federación de Municipios y Provincias, por su participación en el desarrollo y testeo del chatbot AINOAid.

Otro de los hitos importantes de Improve fue la celebración en Valencia del Simposio Internacional: Nuevos Enfoques para Combatir la Violencia de Género y Doméstica, encuentro internacional inaugurado por la alcaldesa de València, María José Catalá, que reunió a profesionales de 17 países, y representantes de instituciones clave como la Comisión Europea y GREVIO, el grupo de expertos del Consejo de Europa encargado de supervisar la aplicación del Convenio de Estambul. La jornada marcó también la culminación en València de la exposición internacional “The Clothesline Project” una exposición itinerante muestra de arte testimonial, visibilización y empoderamiento de las víctimas.

La Policía Local de València ha recibido numerosos reconocimientos. / Levante-EMV

Gracias a esta implicación continua, la Policía Local de València se ha consolidado como "referente en innovación tecnológica aplicada a la protección de las víctimas de violencia de género, fortaleciendo la seguridad y el apoyo directo a la ciudadanía", aseguran fuentes policiales.

Aunque Improve ha concluido oficialmente, sus principales resultados, el chatbot AINOAid™ y la Plataforma de Formación Europea , constituyen un "legado duradero que seguirá vigente como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género y doméstica, contribuyendo a construir una sociedad más justa, segura e inclusiva".

Una herramienta pionera para apoyar a la ciudadanía

AinoAid™ es uno de los principales resultados del proyecto europeo Improve, financiado por el programa Horizonte Europa. Se trata de un chatbot conversacional y banco de conocimientos que proporciona orientación, información y asistencia a personas que buscan ayuda en sus relaciones cercanas, con especial atención a situaciones de violencia de género y doméstica.

La herramienta destaca por su fiabilidad, al estar desarrollada con contenidos revisados por profesionales con experiencia en la materia. Su objetivo no es sustituir la atención humana personalizada y especializada, sino complementarla, contribuyendo a una mayor detección de casos y a su prevención. Además, AinoAid™ garantiza el anonimato de los datos, la identidad y la información proporcionada por las víctimas y personas usuarias.

Actualmente, AinoAid™ está disponible en cinco idiomas: español, suomi (finlandés), inglés, alemán y francés. Se consolida como una herramienta innovadora, segura y accesible que contribuye directamente al bienestar y la protección de la ciudadanía europea, alineada con los objetivos de seguridad y derechos humanos de la Unión Europea.

Acceso a la herramienta: