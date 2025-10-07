Evangelina Escudero será la Honorable Clavariesa Vicentina 2026

La Junta Central Vicentina (JCV) ha nombrado a Vicenta Evangelina Escudero García como Honorable Clavariesa de las Fiestas Vicentinas 2026, en el transcurso de la Asamblea Extraordinaria celebrada este martes 7 de octubre.

La nueva Honorable Clavariesa, nacida en València, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y ha ejercido como abogada especializada en Derecho Matrimonial.

Su vinculación con las Fiestas Vicentinas se remonta al año 2009, cuando su hija fue Reina Infantil del Altar de Ruzafa, lo que marcó el inicio de una intensa relación familiar con la figura de San Vicente Ferrer y con la fiesta, de la que son miembros activos hasta la actualidad.

Además, Escudero mantiene una destacada trayectoria en el ámbito de las tradiciones valencianas, participando también en el mundo fallero desde la fundación de la Falla Alemania–El Bachiller, en la que su hija Sofía fue Fallera Mayor Infantil en 2008 y Fallera Mayor en 2024.

Casada con Vicente Folgado, con quien comparte vida desde los 17 años, tienen dos hijos, Vicente y Sofía, con quienes han formado una familia muy unida y comprometida con la cultura y las tradiciones valencianas.

En el ámbito institucional, Vicenta Evangelina Escudero ha pertenecido a la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, destacando por su labor de servicio cristiano y caritativo. Asimismo, en junio de 2024, le fue otorgado el título de Halconera de Honor del Real Gremio de Halconeros de España, distinción que reconoce su implicación en la defensa de valores sociales, culturales y medioambientales vinculados a las tradiciones.

Mónica Gil, concejal de Fiestas y Tradiciones y presidente de JCV, ha destacado durante la asamblea que “Vicenta Evangelina Escudero representa a la perfección el espíritu vicentino: una mujer comprometida, profundamente arraigada a nuestra cultura y con una trayectoria de dedicación a las tradiciones que engrandecen a València”.

Por su parte, la nueva Honorable Clavariesa ha expresado su emoción y agradecimiento: “Recibir este nombramiento es un honor que me llena de orgullo y responsabilidad. San Vicente Ferrer y nuestras fiestas forman parte de mi vida y de la de mi familia. Afronto este año con ilusión y con el deseo de servir y representar con humildad la fe y las tradiciones valencianas”.