La Malva no quiere caer en el olvido y vuelve a manifestarse contra las Casitas Rosas

Problemas de vivienda, turismo desmedido, inseguridad, droga, Casitas Rosas... Todos estos problemas afectan directamente a los vecinos de la Malva-rosa, algunos desde hace décadas y otros desde hace menos tiempo pero igual de nocivos, pues tienen que ver con la gentrificación del barrio. Por eso, los vecinos de esta zona del Marítimo han vuelto a concentrarse en las Cuatro Esquinas, un lugar histórico vinculado a sus reivindicaciones y un espacio desde donde quieren pedir no caer en el olvido, que las promesas que llegan desde el Ayuntamiento de València y otras administraciones se hagan realidad y además cuenten con la participación del barrio.

En este sentido, los vecinos, movilizados por la asociación Amics de la Malva, ponen el foco en las Casitas Rosas. Recientemente la alcaldesa de València anunció una especie de auditoría de las casitas rosas para determinar el estado de las mismas y tomar decisiones en cuanto a posibles derribos y realojos. Esos trabajos ya se están haciendo y los vecinos aseguran que, de momento, no se ha contado con ellos, por lo que advierten que cualquier plan municipal nacerá cojo.

"Queremos un plan para las Casitas Rosas y para toda la Malva-rosa con la participación del vecindario y de las personas afectadas", dicen los convocantes, que también piden "vivienda pública asequible para el barrio" y lucha contra la turistificación. Piden, en definitiva, soluciones al ayuntamiento. Y van más allá: "No queremos promesas, queremos resultados", dicen.

En la concentración se han podido leer pancartas contra la droga, contra la inseguridad y contra el turismo desbocado. Y todo lo que piden es realidades y ser escuchados, dicen.