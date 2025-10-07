Nuevo lavado de cara para el Mercat de Russafa
El recinto inciará en breve una remodelación de espacios interiores que durará tres meses, pero que no interrumpirá el normal desarrollo de las compras y ventas
El Mercat de Russafa será escenario de obras durante las próximas semanas, dentro de un programa de mejora interior y remodelación, una vez adjudicado el proyecto y la ejecución de obras para llevar a cabo en la planta baja del recinto comercial. Esta actuación será inmediata y es previa a la instalación del aire acondicionado, también adjudicado recientemente.
La actuación prevista incluye diferentes intervenciones en distintos puntos del recinto. En primer lugar, se reubicará y se adecuará la actual garita de vigilancia con mejores condiciones para su utilización por el personal de seguridad, y el espacio que ocupa actualmente se destinará únicamente a instalaciones. El nuevo punto de atención de vigilantes adecuará en un puesto comercial vacío. También se mejorará la zona de carros, de la cual se eliminará el escalón existente, y se instalará un cerramiento nocturno para el ascensor, con puerta corredera de chapa microperforada. El proyecto incluye también la adecuación de nuevo pavimento y el acondicionamiento de paredes; y se creará un nuevo almacén de limpieza, incluyendo la impermeabilización de la solera y nuevo cerramiento.
Otro de los puntos de actuación serán los espacios destinados a la venta de hielo y deshielo, en los que se adecuará el nivel del suelo, y se mejorará la instalación de fontanería y saneamiento.
No afectará al día a día
Las obras -varias actuaciones pequeñas reunidas en una misma contratación- serán ejecutadas por la firma 2012 NBN Servicios SL, por un importe total de 71.244,13 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución previsto de tres meses. El objetivo de la actuación, según ha explicado el concejal de Mercados, Santiago Ballester, es “mejorar las condiciones funcionales y operativas del mercado, y optimizar la distribución y adecuación de determinados puestos y áreas de servicio
Acercándose a una temporada alta de negocio, el edil ha asegrado que el plan de trabajo garantiza "la compatibilidad de las obras con la actividad diaria del recinto y minimizando las afecciones al normal funcionamiento del mercado”.
