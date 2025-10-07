Nuevo lavado de cara para el Mercat de Russafa

El Mercat de Russafa será escenario de obras durante las próximas semanas, dentro de un programa de mejora interior y remodelación, una vez adjudicado el proyecto y la ejecución de obras para llevar a cabo en la planta baja del recinto comercial. Esta actuación será inmediata y es previa a la instalación del aire acondicionado, también adjudicado recientemente.

La actuación prevista incluye diferentes intervenciones en distintos puntos del recinto. En primer lugar, se reubicará y se adecuará la actual garita de vigilancia con mejores condiciones para su utilización por el personal de seguridad, y el espacio que ocupa actualmente se destinará únicamente a instalaciones. El nuevo punto de atención de vigilantes adecuará en un puesto comercial vacío. También se mejorará la zona de carros, de la cual se eliminará el escalón existente, y se instalará un cerramiento nocturno para el ascensor, con puerta corredera de chapa microperforada. El proyecto incluye también la adecuación de nuevo pavimento y el acondicionamiento de paredes; y se creará un nuevo almacén de limpieza, incluyendo la impermeabilización de la solera y nuevo cerramiento.

Otro de los puntos de actuación serán los espacios destinados a la venta de hielo y deshielo, en los que se adecuará el nivel del suelo, y se mejorará la instalación de fontanería y saneamiento.

No afectará al día a día

Las obras -varias actuaciones pequeñas reunidas en una misma contratación- serán ejecutadas por la firma 2012 NBN Servicios SL, por un importe total de 71.244,13 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución previsto de tres meses. El objetivo de la actuación, según ha explicado el concejal de Mercados, Santiago Ballester, es “mejorar las condiciones funcionales y operativas del mercado, y optimizar la distribución y adecuación de determinados puestos y áreas de servicio

Acercándose a una temporada alta de negocio, el edil ha asegrado que el plan de trabajo garantiza "la compatibilidad de las obras con la actividad diaria del recinto y minimizando las afecciones al normal funcionamiento del mercado”.