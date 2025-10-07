València pone a prueba drones de última generación para controlar infraestructuras críticas

La Policía Local de València pone a prueba este martes en la central de la avenida del Cid drones de última generación orientados a mejorar la seguridad y responder en situaciones de emergencia. Durante la demostración se presentarán las nuevas tecnologías aplicadas al campo de los drones que ya son capaces de ofrecer imágenes de alta precisión, tanto de día como de noche, que embarquen cámaras con distintos alcances y sensores térmicos que permitan, por ejemplo, localizar a personas en riesgo, vigilar zonas de difícil acceso o evaluar infraestructuras tras un siniestro. El objetivo de la prueba es evaluar si las aeronaves tienen un diseño que permita su despliegue inmediato, característica que resulta crítica para los servicios de seguridad, bomberos y protección civil. Se trata de un paso más en la modernización del cuerpo, objetivo estratégido de la nueva cúpula policíal del cap i casal.

La demostración servirá para comprobar el funcionamiento de un innovador sistema de hangar inteligente, concebido para que los drones despeguen, aterricen y se recarguen de manera totalmente autónoma, de forma que puedan operar las 24 horas del día sin necesidad de operadores "in situ", algo que permitiría que la ciudad los instalara, por ejemplo, en edificios institucionales para apoyar la gestión de grandes eventos, también en infraestructuras críticas para realizar inspecciones periódicas, e incluso en parques naturales y zonas protegidas para la detección temprana de incendios, el control de fauna o la vigilancia medioambiental.

Drones autónomos

En el ámbito urbano, la capacidad de actuación inmediata es clave para que las aeronaves no tripuladas se conviertan en un auténtico “primer respondedor aéreo”, aportando información en tiempo real ante emergencias como inundaciones, eventos críticos, incendios o accidentes, explican fuentes municipales. Diferentes funcionalidades de los drones prometen una mejora en la seguridad y eficiencia de distintas intervenciones policiales desde el conteo fiable de personas, vehículos o embarcaciones; la localización de personas; así como la posibilidad de incorporar luces y altavoces para grabar mensajes y emitirlos en directo para alertar a la población.