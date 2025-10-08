Borja Sanjuan: "Ojalá el año pasado se hubieran atendido las alertas como ahora"

La suspensión de la Procesión Cívica por la Lluvia, en caso de que así se confirme mañana, impedirá que el portador de este año, Borja Sanjuan, haga uno de los desfiles más emotivos de su vida. Aún así, comprende la decisión adoptada por el Ayuntamiento de València: "Ojalá el año pasado se hubieran atendido las alertas como ahora", dice. En cualquier caso, mantiene la esperanza de que la alerta naranja decaiga y el acto pueda celebrarse, opción que se mantendrá, según dice, hasta el último minuto.

En declaraciones a Levante-EMV, el concejal del PSPV y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València ya se ha mostrado orgulloso de haber sido portador en la salida de la Real Senyera desde el Museo Histórico Municipal hasta el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València. Orgulloso en lo personal y también por su familia, especialmente por su madre y por sus abuelos Jesús y Pepita, que le acompañaron en este acto junto con la alcaldesa de València, María José Catalá, y otros miembros de la corporación.

Así pues, la suspensión de la Procesión Cívica es algo comprensible para Sanjuan. "Nadie se llevará las manos a la cabeza si es por precaución", ha asegurado. "Las instituciones tienen que actuar con responsabilidad". "Ojalá el año pasado se hubieran atendido las alertas como ahora", ha explicado.

Su ilusión, de todas formas, es que la procesión pueda realizarse, que se levante la alerta y se levante la suspensión de los actos. Él está convencido de que se apurará hasta el final y aunque es consciente de que "lo normal es que no se haga", sabe que "si se puede hacer se hará".