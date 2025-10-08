Desbloquean la restauración de la muralla islámica de València después de tres años de parón

Algo se mueve después de más de tres años de parón en la restauración del tramo mejor conservado de la muralla islámica de València, el situado en la plaza del Ángel, en el barrio del Carmen. El Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de València remitió el pasado 21 de julio el proyecto refundido de las obras de excavación, restauración y de puesta en valor de la muralla islámica, catalogada como Bien de Interés Cultural, a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. El ayuntamiento espera el visto bueno al nuevo proyecto de la muralla, que se adjudicó en abril de 2024 a la unión temporal de empresas (UTE) Balansiya Dosa, y cuyo objetivo era incorporar los restos de las viviendas de época andalusí, no previstos, que aparecieron al año de arrancar las obras de restauración. Una adaptación del proyecto que eleva el presupuesto de lo que quedaría por hacer a 3,7 millones de euros, un millón más del presupuesto inicial.

La rehabilitación de este tramo de la muralla del siglo XI arrancó con un presupuesto de 2,7 millones de euros, en marzo de 2021 y debía estar terminada en junio de 2022. Fue una de las grandes apuestas de recuperación del patrimonio histórico del anterior gobierno progresista, sin embargo, los desencuentros con el contratista acabaron paralizando y judicializando la intervención, heredada por el nuevo gobierno de PP y Vox. Como publicó Levante-EMV, la Unión Temporal de Empresas adjudicataria (CYR Proyectos y Servicios-ISC-Uramir) paralizó las obras cuando estaban a mitad de ejecución tras la aparición de los cimientos de dos viviendas islámicas.

Protección y limpieza de las ruinas

La empresa solicitó la paralización de las obras para adaptar y modificar el proyecto, pero el ayuntamiento se negó argumentando que se podía avanzar con el modificado sin necesidad de paralizar los trabajos en el recinto defensivo. La contratista no atendió los requerimientos y sanciones económicas impuestas por el consistorio y acudió al contencioso. El frente judicial contra el ayuntamiento por la rescisión del contrato todavía sigue abierto.

Entretanto, los restos de la muralla se han tenido que apuntalar y proteger con lonas, además se han tenido que instalar bombas de achique para desaguar las ruinas en caso de lluvias. En las excavaciones que se llevaron a cabo en la muralla se recuperaron todos los elementos del sistema defensivo del recinto fortificado del siglo XI, esto es, el foso, con casi cinco metros de profundidad, la barbacana o antemural, una primera línea defensiva, y la liza, la zona situada entre la barbacana y la muralla donde se libraban los combates. Además, en las excavaciones se recuperó el "vall cobert", la canalización abovedada construida sobre el foso cuando este perdió su función que durante siglos fue utilizada como alcantarillado. En la intervención arqueológica también se localizó en la parte más próxima a la calle En Borrás la impronta de la almena de la muralla, lo que permitió documentar con mayor exactitud la altura que tuvo la muralla, unos 11 metros.

La redacción de la que es la segunda modificación del proyecto fue adjudicada a la UTE Balansiya Dos, responsable de la elaboración del proyecto inicial y de la dirección de obra, por un importe de 18.089 euros. Las viviendas islámicas se incorporarán al futuro Centro de Interpretación de la Muralla, cuyo proyecto se ha tenido que rehacer para integrar los restos islámicos. Las dos viviendas de época andalusí halladas en la excavación de la muralla se encontraban en el camino de ronda interior que discurría paralelo a la propia muralla. Una de las habitaciones de la vivienda presentaba un excelente estado de conservación, conservando incluso el acabado original de mortero pintado a la almagra. Este descubrimiento fue analizado por los técnicos, aconsejando su conservación y su integración dentro del centro de interpretación, al constituir un elemento esencial para mostrar, en un mismo emplazamiento, tanto el sistema defensivo, con sus diferentes elementos, como la organización espacial intramuros con viviendas coetáneas a la propia muralla. Unos hallazgos que han permitido establecer el nivel que pisaban los habitantes de Balansiya en los siglos XI y XII y que ahora se podrá recuperar para los futuros visitantes, informan fuentes de la concejalía que dirige José Luis Moreno. "El descubrimiento de las viviendas islámicas se suma así a los importantes restos recuperados del sistema defensivo andalusí y al hallazgo del cementerio medieval de la parroquia de la Santa Cruz”.

Así está la muralla islámica, en espera de que se retomen las obras de rehabilitación para hacerla visitable /

Nuevo mirador

La incorporación de las viviendas islámicas afecta principalmente a las distribuciones de las distintas plantas de centro de interpretación y a la museografía a desarrollar. El edificio incluye así un mirador a los restos de las viviendas de época andalusí, así como el redimensionado de las instalaciones. A partir del modificado de obras se elaborarán los pliegos para la contratación de las obras y la continuación y finalización de las mismas, algo que se espera ya para el próximo año. Se trata, apuntan en la concejalía de José Luis Moreno, de unas "obras fundamentales para la regeneración urbana de este ámbito del barrio del Carmen"

El proyecto refundido, remitido a la conselleria y pendiente de autorización, recoge tanto las obras definidas en origen como las que se incluían en el primer proyecto modificado y las que se precisan ahora para preservar los restos de las dos viviendas de época andalusí. El presupuesto total del mismo (3.748.334 euros) es el resultado de sumar el importe de la parte de la obra que queda aún por ejecutar (del proyecto original, redactado con precios de 2019, y del primer modificado) actualizado con base a los precios de materiales y de mano de obra de 2025 (2.815.508 euros, tras un incremento del 24,94%), al de la obra nueva valorada en 932.826 euros. En resumen, para terminar las obras de referencia hará falta un crédito total de 3.748.334 euros.

Las obras, una vez autorizadas por la conselleria, se licitarán por procedimiento de urgencia en base al artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, para “situaciones de necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público”. Las obras se retomarán así "sin necesidad de esperar a que la liquidación del contrato resuelto por incumplimiento del contratista sea firme en vía administrativa".