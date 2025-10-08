La EMT aprueba un presupuesto de 186'3 millones para 2026 superando su máximo histórico

El consejo de administración de EMT Valencia ha aprobado, en una sesión celebrada esta mañana, el presupuesto de la compañía de transporte público municipal para el ejercicio del año 2026. En concreto, el presupuesto asciende 186’3 millones de euro, a los que suman además los 39’2 millones de euros de la partida correspondiente al 2026 incluida dentro del Plan Inversor 2024-2028, que tiene presupuestado un montante total de 172 millones de euros, para renovar la flota de la compañía municipal y modernizar y adecuar todas sus infraestructuras.

Por tanto, el presupuesto global de EMT para el 2026 será de 225’5 millones de euros. Este nuevo aumento presupuestario ha sido posible gracias al incremento de la aportación inicial del Ayuntamiento, que pasa de los 91,3 millones en 2025 a los 93’9 en 2026. Además, para hacer frente a los 36’9 millones del Plan de Inversión en 2026, el Ayuntamiento aporta del capital propio otros 18 millones de euros, una cifra solo registrada también en el ejercicio pasado.

Del presupuesto de 186’3 millones para el desarrollo ordinario de la compañía, 93,9 millones proceden directamente del Ayuntamiento. El resto, 74’8M€, son de ingresos por usuarios, a lo que se añaden otros 17,6 millones por otros ingresos.

El concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, ha manifestado que el presupuesto aprobado por el consejo de administración “refrenda la apuesta decidida del Ayuntamiento por fortalecer el servicio de transporte público de la EMT a través de la puesta en marcha un plan director muy ambicioso, que ampliará notablemente las prestaciones de la flota de autobuses con nuevas líneas, con más conductores, con la modernización de las instalaciones y con mejores frecuencias.

El consejo de administración ha aprobado también la adjudicación de la electrificación de Depósito Norte por importe de 7,9 millones de euros, que va a permitir subir la potencia eléctrica de dichas cocheras a 9MW, y con ello poder instalar 70 puntos de carga, la preinstalación de otros 24 puntos de carga, además de permitir en el futuro aumentar dichos puntos de carga a un total de 150 aproximadamente. De esta manera, EMT ya habrá pasado de los 22 puntos de carga que disponía a principios de 2023 a los 120 al finalizar dicha obra.

Esta obra es uno de los pilares en los que se basa el plan de inversiones aprobado en 2024 para la EMT por 172 millones, dado que sin su realización, no sería posible electrificar la flota de EMT, donde cabe recordar que el consejo de administración ya aprobó el pasado mayo la adjudicación de la compra de 161 nuevos autobuses con un coste total de 93,4 millones, que llegarán a partir de mediados de 2026, 94 de estos autobuses serán vehículos estándar eléctricos con capacidad para más de 80 pasajeros. Y los otros 67 son articulados e híbridos, de 18 metros de longitud, que podrán transportar hasta 165 pasajeros.

Esta compra de autobuses se añadía a otra hecha por el actual equipo de gobierno, y con ello, la actual corporación cumplía con la compra aprobada y anunciada del plan de inversiones de un total de 218 autobuses. De momento, se han incorporado ya, y ruedan por las calles de Valencia, 31 autobuses articulados híbridos. Y hacia finales del presente año se incorporarán otros 26 autobuses eléctricos convencionales.

Tarifas congeladas

Asimismo, el consejo de administración también ha aprobado las tarifas oficiales para el 2026, que dejan con el mismo precio todos los títulos, a la espera de que el Ministerio apruebe las subvenciones al transporte para 2026 que permitan bonificar a los usuarios como en el ejercicio 2025. Cabe recordar que desde el 1 de octubre se puede utilizar MovimEMT con tarjeta de crédito, que pretende facilitar todavía más al usuario la utilización del transporte público, y con el cual es posible viajar siempre al mejor precio posible, e incluso gratis.

Con MovimEMT cada validación en los autobuses municipales cuesta a precio de Bonobús, es decir, actualmente a 0’51 céntimos, con una hora de transbordos ilimitados. Pero, además, en un mismo mes, cuando se realicen 41 viajes o se consuman 21 euros, con los actuales descuentos, todos los viajes adicionales son gratis. Es decir, dentro de un mismo mes, se pueden realizar un total de 41 validaciones al mejor precio posible, y después es posible viajar ilimitadamente por toda la red de forma gratuita.

Grezzi: "Es un presupuesto irreal"

Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís, ha opinado que "el presupuesto de la EMT para el ejercicio 2026 que ha aprobado el gobierno PP-VOX es irreal e incluso podría estar falseado". El valencianista ha dicho que "no hay ninguna referencia a las decenas de millones que todavía se tienen que transferir de la Autoridad Metropolitana del Transporte a la empresa pública por el acuerdo tarifario que no se está cumpliendo por el gobierno de Mazón". Y ha añadido que "tampoco hay ninguna referencia a las disposiciones de crédito que ya se hayan podido realizar para financiar la deuda generada".

"La EMT ha pasado de los 60 millones de deuda a 2023 a 150 millones después de los 2 años de gobierno de PP-VOX", ha lamentado Grezzi. "Y va en aumento, porque de la póliza para financiar la deuda de la Autoridad Metropolitana a la EMT ya han dispuesto de 4 millones de euros. La ATMV hasta ahora ha ingresado a la EMT 12 millones de euros. Hasta junio 2025 la deuda de la ATMV es de 28 millones de euros, y 12 millones de euros más por julio, agosto y septiembre de 2025. En total la ATMV adeuda a la EMT unos 40 millones de euros a final de septiembre 2025", ha señalado el valencianista.

Asimismo, Grezzi ha critaido que en el apartado de tarifas y títulos no se haya tenido en cuenta la posible afección a los ingresos por la creación del pago 'digital' del nuevo título de viaje MovimEMT . "De hecho, ni se hace mención en el nuevo título de viaje en los documentos. E incluso hay un error en una de las tablas, donde se habla "de ingresos por venta de títulos” cuando se trata evidentemente del “número de validaciones” que, según la estimación que adjuntan, en 2026 subiría de una manera muy marcada. Un pronóstico que parece poco real . De la más que presumible reducción de ingresos por el billete sencillo derivado del nuevo título MovimEMT, tampoco han hecho ninguna estimación. Es pura ciencia ficción", concluye el edil.

Pérez: "No contemplan los descuentos"

Por su parte, para la socialista María Pérez, estos presupuestos contienen dos cuestiones "muy preocupantes". "La primera es que no contemplan la continuidad de los descuentos actuales en el transporte público. Si el ayuntamiento decidiera finalmente aplicarlos más adelante, los ingresos previstos y aprobados hoy serían claramente insuficiente y estaríamos ante un presupuesto aprobado infradotado", señala la concejal.

La segunda cuestión que le preocupa tiene que ver con el estado financiero de la empresa. "La deuda de la EMT alcanza ya los 150 millones de euros en tan solo tres presupuestos. Al inicio del mandato de Catalá esta cifra rondaba los 60 millones, es decir, esta deduda se ha incrementado un 150 %. Desde el PSOE advertimos que esta deuda pone en riesgo la deriva de la EMT y con ella la calidad del servicio que utilizan miles de valencianos cada día".