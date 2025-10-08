El informe sobre el turismo de cruceros en València vuelve a la casilla de salida

El estudio sobre el turismo de cruceros encargado por la Fundación Visit València a la consultora Grant Thornton Advisory vuelve a la casilla de salida tras la renuncia de la citada empresa al contrato por su "complejidad técnica". La Fundación Visit València, según informan fuentes municipales, asume la elaboración del estudio con medios propios. La resolución del contrato, adjudicado por 50.667 euros y formalizado el 14 de enero de 2025, con un plazo inicial de ejecución de seis meses, se produce de mutuo acuerdo. Hay que recordar que poner control a la llegada de cruceros, asociado a un turismo "low cost", es uno de los objetivos que se había marcado la alcaldesa para el próximo año.

Fuentes muncipales explican que durante la ejecución del contrato de consultoría, la adjudicataria alegó la complejidad técnica del proyecto como motivo para no poder cumplir los plazos, por lo que solicitó una prórroga. La Fundación concedió dicha ampliación hasta el 30 de septiembre de 2025 con el objetivo de facilitar la correcta finalización de los trabajos. Una vez alcanzado ese horizonte, la empresa solicitó una segunda prórroga, argumentando causas sobrevenidas y señalando que el trabajo no podría completarse antes de final de año. Tras el informe del responsable del área, que constataba un incumplimiento de obligaciones contractuales, la Fundación consideró no procedente otorgar una nueva ampliación.

Segunda prórroga

En consecuencia, y atendiendo tanto a la propuesta presentada por la empresa como al informe técnico interno, el órgano de contratación acordó la rescisión del contrato, que se formalizó de mutuo acuerdo y sin coste para ninguna de las partes. La resolución fue notificada a la contratista el 26 de septiembre de 2025. Tras la resolución, la Fundación Visit València ha decidido asumir directamente la elaboración del estudio, aprovechando las encuestas y trabajos realizados hasta la fecha por la adjudicataria. El proyecto lo desarrolla actualmente el equipo técnico de la Fundación, en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia.

En esta fase, se están llevando a cabo nuevas encuestas complementarias para completar la información y asegurar la calidad y representatividad del informe final. Está previsto que el estudio quede finalizado antes de la conclusión del ejercicio 2025. “Nuestro compromiso es ofrecer un análisis riguroso y útil para la ciudad, el sector y las administraciones implicadas. Con el trabajo realizado hasta el momento y el refuerzo de socios de referencia, el estudio de cruceros verá la luz con todas las garantías”, señala la Fundación Visit València.

Un millón de cruceristas

El objeto del informe es analizar la situación actual del tráfico de cruceros en la ciudad que "ha visto crecer con fuerza la demanda turística" en los últimos años, expone la memoria del contrato de adjudicación a Grant Thornton Advisory ahora resuelto. La llegada de cruceros "se ha multiplicado en el puerto y pronto la ciudad recibirá cerca de un millón de pasajeros llegados en este tipo de buques". Este importante volumen de pasajeros supone ya una parte relevante de turistas para un gran número de empresas vinculadas con el sector turístico; restaurantes, comercios, empresas de servicios turísticos… En este contexto, "asegurar una evolución sólida y sostenible de esta actividad es una prioridad para la ciudad de València". El estudio analizará distintos aspectos de este tipo de turismo, esto es, su impacto económico, social y medioambiental sí como el perfil de los visitantes que llegan al puerto.

El contrato de consultoría incluía la elaboración de un estudio de la demanda de cruceristas que visitan València, otro del impacto económico, social y medioambiental del turismo de cruceros en el "cap i casal", detectando retos y oportunidades, así como una propuesta de recomendaciones para el desarrollo de un modelo de turismo de cruceros sostenible, alineado con el modelo de ciudad.