València reúne al CECOPAL para decidir la suspensión de los actos del 9 d'Octubre

El aviso naranja por lluvias en Valencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el 9 d'Octubre en todo el litorial de la provincia ha reunido al CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local) para decidir si suspenden o no los actos del día de la Comunitat Valenciana previstos para toda la jornada de este jueves.

Según han confirmado, en torno a las 14 horas trascenderá la decisión tomada a cargo de seguridad y servicios del Ajuntament de València tras revisar y actualizar los protocolos de actuación ante posibles situaciones de emergencia, sobre todo, por la gran afluencia de gente que se espera para participar en los actos día de la Comunitat Valenciana. El objetivo principal del CECOPAL es la prevención para garantizar la seguridad de los valencianos y valencianas ante el 9 d'Octubre.

Dana Alice

Esta situacion de aviso naranja está motivado por la dana Alice, episodio que dejará lluvias en Valencia este 9 d'Octubre de hasta 100 litros en 4 horas, y la mayor adversidad se dará en zonas litorales de Valencia, que se encuentran con "elevado peligro potencial", según ha advertido este miercoles la Aemet.

Actos

Este miércoles, víspera del 9 d'Octubre, está previsto el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo a las 23.59 horas en el puente de Monteolivete.

Los actos previstos en el centro de la ciudad empezarán a las 12.00 horas con la bajada de la Reial Senyera desde el balcón del Ayuntamiento de València y el inicio de la Procesión Cívica, que transcurrirá por la plaza del Ayuntamiento, la calle de San Vicente Mártir, y la plaza de la Reina hasta la Catedral de València.

Tras pasar por este templo para la celebración del Te Deum, la comitiva de la Procesión Cívica seguirá el recorrido previsto, por la plaza de l'Almoina, la calle de la Barcella, la plaza de la Reina y la calle de la Paz hasta llegar a la plaza de Alfons el Magnànim, donde se llevará a cabo la ofrenda floral ante la estatua de Jaume I. Tras ello, la procesión regresará al consistorio por las calles Pintor Sorolla y Barcas. Al finalizar la Procesión Cívica, la Pirotecnia Tamarit disparará una 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento a las 14.00 horas. A las 17.00 horas comenzará la XXI Entrada de Moros y Cristianos.