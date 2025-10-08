Los mejores sitios para ver la mascletà el 9 d'octubre

El próximo jueves se celebra el 9 d'octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Durante la jornada, se llevarán a cabo diversas actividades que comienzan hoy con la exposición de la Reial Senyera en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Esta noche estará iluminada con un espectáculo de drones en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y con un castillo de fuegos artificiales que servirá de aperitivo para lo que espera en un día grande en la Comunitat Valenciana. Tras la procesión cívica de mañana, sobre las 13:30 horas, miles de personas se congregarán en la Plaza del Ayuntamiento para presenciar el acto más multitudinario de la festividad, la mascletà. Este espectáculo es el más atractivo tanto para los más valencianos como para los turistas que buscan apreciar el sentimiento que transmite en la gente la pirotecnia característica de València. Aun así, los más arraigados tendrán una ventaja sobre los visitantes, y es que no en todos los lugares de la plaza se aprecia del mismo modo la belleza visual y sonora de la mascletà y solamente la experiencia te otorga este privilegio. Por si aún siendo de València no eres muy recurrente, quieres probar algo nuevo, o simplemente quieres sorprender a tus acompañantes, os dejamos los mejores sitios para ver la mascletà del 9 d'octubre dependiendo de las preferencias y necesidades de cada uno:

El mejor lugar para los amantes del espectáculo sonoro

Al final de la calle Correos, donde cruza con la Plaza del Ayuntamiento, se encuentra un punto muy recomendado en el que disfrutar al máximo la parte sonora del acto. Cerca de aquí se encuentra la zona donde se suele ubicar el famoso terremoto que no solo se oye, sino que también se siente. A cambio, debes estar dispuesto a sacrificar un poco la parte visual, que se puede disfrutar de todos modos pero para ello hay mejores ubicaciones.

Dónde situarte para no perderte detalle

Si tu intención es primar el arte que pinta el cielo de la capital, cerca de la fuente de la plaza del Ayuntamiento tienes un gran espacio para disfrutar de ello. En este lugar, sin pecar de tratar de estar lo más cerca posible, se podrán ver perfectamente las luces y colores sobre el lienzo azul. La visibilidad es perfecta, la más despejada mirando hacia arriba y hacia los lados, porque en esta zona no se acumula una gran cantidad de gente en comparación a otras zonas.

Aprovecha los espacios seguros

Un punto importante a tener en cuenta, es el espacio seguro reservado para personas con movilidad reducida, que se encuentra en el cruce entre la plaza y la calle de la Sangre. Para disponer de este espacio se requiere una confirmación previa de asistencia con suficiente antelación para la persona que haga uso del servicio y un acompañante, todo de manera gratuita. De este modo, el evento es disfrutable para todo el mundo porque sin ellos, sería imposible que estas personas encontrasen un lugar entre las miles de personas que acuden.

Sitios a evitar para mejorar la experiencia

Como última recomendación, tenemos el lugar a evitar si tenemos intención de disfrutar al máximo del espectáculo. Donde más personas se acumulan es en toda la zona entre la Estació del Nord y la propia plaza. Ahí se sitúan habitualmente las personas más rezagadas al encontrarse cerca de los transportes que acercan a la población de fuera de la capital al epicentro y donde más pantallas entorpecen el paisaje para tratar de llevarse un recuerdo incomparable al de vivirlo presencialmente.

De nada vale saber estas localizaciones si no llegas con la antelación suficiente, porque aunque no diferencien si la ubicación es buena o no, la gente abarrota las calles que rodean la plaza sin discriminación. Como es de costumbre en este acto, todas las miradas estrán puestas en el cielo, pero esta vez con un matiz. La mascletà estará amenazada por la alerta por precipitaciones que podría afectar a todos los actos incluyendo los de hoy, la procesión cívica y la ofrenda floral programadas para la mañana del jueves, la entrada de Moros y Cristianos por la tarde y el concierto de la Orquesta de València con el que se preevé cerrar una fecha muy señalada para todos los valencianos.