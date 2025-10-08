Los presupuestos participativos encaran la última fase con 450 proyectos y votos en contra

Los presupuestos participativos en su edición de 2025-2026 encaran la fase de votaciones tras superar la ronda de propuestas, el periodo de apoyos ciudadanos y el posterior estudio de viabilidad realizado por los técnicos del Ayuntamiento de València, que evalúan si los proyectos pueden llegar a buen puerto desde un punto de vista técnico, jurídico y presupuestario. A partir del viernes a las 8.30 horas, los vecinos y vecinas de 16 años empadronados en València podrán valorar positiva o negativamente las propuestas que han superado este cribado en cada distrito o pedanía. Las votaciones estarán abiertas hasta el 7 de noviembre, serán telemáticas y presenciales, y el resultado se dará a conocer en la segunda quincena de noviembre.

Los presupuestos participativos de este año contarán con una partida de 16 millones. La concejala Julia Climent ha agradecido en rueda de prensa la participación registrada hasta la fecha, que no para de batir récords. Durante la primera fase, abierta del 29 de abril al 31 de mayo, se recibieron un total de 2.776 propuestas, lo que supone un incremento del 70 % –1.200 propuestas más– respecto a la edición de hace dos años. Asimismo, en la segunda ronda más de 15.000 personas ofrecieron 54.000 apoyos al abanico de proyectos, creciendo también aquí en más de 18.000 avales.

El listón para acceder al estudio técnico se fijó en 30 apoyos para los proyectos de distrito y 15 para los de pedanías. En total entraron en la tercera ronda 1.441 propuestas, más de las esperadas, lo que ha obligado a retrasar la cuarta y última etapa varias semanas. Climent ha explicado que el ayuntamiento ya ha seleccionado 450 proyectos y está pendiente de evaluar otra treintena. Todas las propuestas estarán identificadas en la web municipal con los correspondientes informes técnicos.

Presupuestos participatidos de València / Levante-EMV

En lo relativo a la tipología, el mayor número de propuestas seleccionadas corresponde al área de jardinería, con 181 proyectos relacionados con la creación de nuevos jardines, plantación de árboles o renovación de parques infantiles; el área de movilidad con 115 propuestas, obras con 72, deportes con 52 o alumbrado con 46.

Mayores de 16 años

Sobre el sistema de votación, cada persona de más de 16 años podrá votar en un único distrito hasta agotar el presupuesto reservado para ese código postal. Los presupuestos se han calculado en base a dos criterios, la población y la renta media del distrito. Además se han introducido dos novedades. Por un lado, se podrá emitir un voto en contra que tendrá un valor de 0.5 respecto al voto positivo. Cada persona podrá emitir un único voto en contra.

Por otro lado, el área de participación ha introducido un mecanismo correctivo para que los barrios con menos población puedan sacar sus propuestas adelante. El ayuntamiento reservará una parte del presupuesto para aquellos barrios cuya población sea menor a un tercio de la población del barrio más poblado en el distrito. Se ajustan al perfil Pla del Remei, Botànic, La Roqueta, Tendetes, Calvari, Soternes, Fontsanta, La Llum, Favara, Cami Real, Na Rovella, Camí de Vera o Ciutat Fallera.