Procesión Cívica del 9 d’Octubre: seis cancelaciones tras su recuperación definitiva en 1922

La cancelación de la Procesión Cívica celebrada el 9 d’Octubre es un hecho inusual, pero no único. Como presumiblemente ocurrirá mañana, si la Aemet mantiene la alerta naranja decretada para la ciudad de València, las lluvias ya obligaron a suspender la multitudinaria procesión en cuatro ocasiones: 1953, 1962, 1966 y 1969. Además, la Reial Senyera tampoco pudo desfilar en 1958 por la muerte del Papa Pío XII. Y la última vez que se canceló fue en 2020 por la pandemia de covid que asoló todo el planeta.

En este caso, el gobierno municipal liderado por el valencianista Joan Ribó decidió suspender el acto para evitar aglomeraciones pero en su lugar permitió que los valencianos pudieran procesionar para ver la Senyera, con las correspondientes medidas de seguridad, en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, como "homenaje a un símbolo que nos identifica como pueblo, como un pueblo solidario, un pueblo responsable y un pueblo cooperativo", dijo el entonces alcalde.

Cinco años más tarde, la procesión podría cancelarse por séptima vez si la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta naranja hasta las 12 horas de mañana, momento en el que históricamente arranca la comitiva con el portador –este año había sido designado el socialista Borja Sanjuán– al frente. El ayuntamiento mantendrá listo el operativo de bomberos y el vallado hasta última hora por si la Aemet rebajara el nivel de emergencia y el acto pudiera celebrarse.

La festividad del 9 d’Octubre, día del pueblo valenciano, conmemora la conquista de la ciudad de Valencia, el 9 de octubre de 1238, por parte de las tropas del rey Jaime I. Aunque fue en 1239 cuando el Reino de Valencia se constituyó como entidad política prácticamente independientemente dentro de la Corona de Aragón, la fecha del 9 de octubre de 1238 se presentó como símbolo de la recuperación de las tierras valencianas y, con posterioridad, ha sido considerada como fecha de nacimiento del pueblo valenciano.

A partir de 1338, fecha del primer centenario de la conquista, se instituyó la fiesta conmemorativa del 9 d’Octubre. Desde entonces hasta la abolición de los Fueros del Reino de Valencia, la fiesta se celebró anualmente de manera casi ininterrumpida, con celebraciones especiales en los casos de los centenarios. Desde 1707 hasta su recuperación definitiva en el siglo XX–1922–, sólo en 1738 y 1838 se realizaron las celebraciones, si bien se mantuvo su recuerdo así como el simbolismo especial de la Reial Senyera.

No se inclina ante nada ni nadie

En la actualidad la Procesión Cívica empieza a las 11.30 horas con la recepción de la corporación municipal, autoridades e invitados en el Ayuntamiento. A las 11.45 horas tiene lugar la lectura del decreto de la Alcaldía y la entrega de la Senyera al Museo del Archivo Histórico Municipal. A las 12.00 horas se produce el solemne descenso de la Reial Senyera desde el balcón del Ayuntamiento, mientras se le rinde honores de ordenanza.

La Senyera es bajada mediante cuerdas por el balcón de la casa consistorial, ya que desde el año 1365, y por privilegio del rey Pedro el Ceremonioso, la Reial Senyera no puede inclinarse delante de nada o de nadie. Como no puede salir por las puertas del Ayuntamiento si no se inclina, es descolgada por el balcón en solemne acto durante el cual el público congregado en la plaza vitorea y aplaude a la enseña.

Una vez bajada se forma el séquito y empieza la Procesión Cívica propiamente dicha, que sigue un orden protocolario en el que participan autoridades y cargos institucionales diversos, así como representantes de entidades cívicas, culturales, científicas y profesionales, entre otras, encabezadas por la sociedad Lo Rat Penat como entidad recuperadora de la procesión en 1922.