Suspenden el espectáculo de drones pero se mantiene el castillo pirotécnico previo al 9 d’Octubre

La Generalitat ha suspendido el espectáculo de drones que estaba previsto realizar esta noche en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias por la alerta naranja por lluvias que comenzará a partir de las doce de la noche.

Con motivo del Día de la Comunitat Valenciana, la Generalitat y la Ciutat de les Artes y les Ciències habían programado un espectáculo con 220 drones con el hilo conductor del universo marino, en referencia al Oceanogràfic de Valencia, el mayor acuario de Europa y uno de los referentes internacionales en la conservación de los océanos.

El evento estaba previsto a las 23.00 horas y ante la proximidad de la activación de la alerta naranja por lluvias y por motivos de seguridad se aplaza hasta una nueva fecha.

Por contra, el ayuntamiento sí mantiene el castillo de fuegos artificiales previo al 9 d'Octubre, aunque lo adelanta dos horas para sortear la alerta meteorológica decretada por la Aemet a partir de las 0.00 horas de la noche. Los esperados fuegos artifciales tendrán lugar a las 22 horas en el puente de Monteolivete.