Los valencianos ya honran a la Senyera

La Real Senyera ya ha quedado expuesta en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València para que los valencianos puedan visitarla y honrarla en un ritual que se repite cada año y que no por ello deja de ser emocionante y fundamental en la víspera de las celebraciones del 9 d'Octubre. Se trata de la bandera que hará el recorrido mañana de la Procesión Cívica y que este año portará, según lo permita la lluvia, el concejal socialista Borja Sanjuan.

Precisamente Sanjuan ha sido el encargado de trasladar la Senyera desde el Archivo Histórico en el que se custodia hasta el Salón de Cristal, un acto emotivo en el que el edil ha estado acompañado de su madre y de sus orgullosos abuelos Jesús y Pepita.

Preocupación por la seguridad

En este mismo acto, la alcaldesa, María José Catalá, ha hecho un llamamiento a mostrar respeto a la Senyera y también a la Procesión Cívica, un acto en el que se espera mayor tensión que otros años por las protestas de la dana y que la alcaldesa recuerda que suele estar llena de familias con niños y personas mayores. De hecho, la alcaldesa ha pedido a la Delegación del Gobierno que extreme la seguridad del desfile, que se prevé "convulso".

Acerca de la lluvia que con toda probabilidad caerá mañana durante la procesión, Catalá ha asegurado que se barajan distintas opciones para dar protagonismo al portador, ya que la bandera tendría que ir en el "Senyeramóvil". En principio, la bandera irá acompañada únicamente de los técnicos y la comitiva desfilará con paraguas.