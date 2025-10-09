El miedo a Alice provoca la caída de las ventas de la tradicional "mocadorà"

El Nou d'Octubre no es solo el día de la Comunitat Valenciana. También se celebra Sant Donís, el día de los enamorados valencianos, en el que es tradición regalar a la pareja el dulce típico elaborado a base de almendra y azúcar conocido como la "mocadorà". Los obradores valencianos exhiben por estas fechas en sus escaparates estas pequeñas obras de arte de mazapán de colores con forma de fruta y hortalizas acompañados de las figuras de la “piuleta” y el “tronador", de las que se venden kilos y kilos. Sin embargo, este año las pastelerías y hornos han visto caer las ventas que esperaban por el mal tiempo que ha traido la dana Alice. Así lo explican en el Gremio de Panaderos y Pasteleros de València.

"Nos ha afectado el mal tiempo"

"Ayer se recogieron muchos encargos para hoy", pero el mal tiempo ha vaciado las calles de la ciudad, deslucido la fiesta y con ello desanimado las compras. Los pasteleros esperan "merma" de ingresos "porque hay mucha venta de última hora" que suponen una parte muy importante para la caja de los obradores en estas fechas, explica el presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros, Juanjo Rausell.

Horno de la calle Caballeros donde se vende la tradicional "mocadorà" / M.A.Montesinos

La mocadorà, que hace alusión al pañuelo que envuelve los dulces, es una costumbre muy arraigada el Nou d'Octubre, en el que se celebra la entrada en 1238 del rey Jaume I en la ciudad de València en 1238. A mediados del siglo XV se popularizó la celebración de la entrada en la ciudad disparando petardos y cohetes, “piuletes” y “tronadors”. En el siglo XVIII, Felipe V abolió los Fueros y la festividad de Sant Donís, prohibiendo también los petardos y cohetes. El gremio de pasteleros supo burlar esta prohibición a la pirotécnia recreando en mazapán la “piuleta” y el “tronador”, a los que se añadieron pequeñas frutas y hortalizas hechas también con pasta de almendra que representan las que los habitantes de la zona entregaron envueltas en un pañuelo a la mujer de Jaime I, la reina Violante.

El Gremio de Panaderos y Pasteleros celebra desde hace años el Concurso de Sant Donís, que se ha convertido en un referente singular dentro de la Comunitat Valenciana cuyo objetivo es reconocer y difundir la repostería artesanal. El concurso cumple este año su 44 edición. Obradores y confiterías compiten por engalanar sus escaparates con las mejores creaciones a base de mazapán.

Sant Donís realmente no fue un santo valenciano, sino francés, martirizado y decapitado en el año 272, sin mas relación con València que la coincidencia del Nou d'Octubre con San Donís en el santoral.