Borja Sanjuan luce una chaqueta con el número 229 por las víctimas de la dana

El portavoz socialista Borja Sanjuan, designado como portador de la Real Senyera en la Procesión Cívica de este año, ha sorprendido a propios y extraños con una americana donde se lee el número 229, es decir, las víctimas de la trágica barrancada del 29 de octubre. Lo ha hecho en el acto solemne organizado por el Ayuntamiento de València para devolver la Real Senyera al Museo Histórico Municipal, acto que ha sustituido a la Procesión Cívica.

El traje, que ha sido elaborado por los diseñadores Bibencia, con taller en San Isidro, busca "reivindicar la memoria de las víctimas de la dana y denunciar la gestión de la tragedia y postragedia realizada por la Generalitat de Carlos Mazón y el ayuntamiento de María José Catalá", en palabras de los socialistas.

Borja Sanjuan ya se había mostrado muy reivindicativo en los días previos al 9 d'Octubre y había anunciado una sorpresa para su desfile en la Procesión Cívica. En el último pleno municipal ya lució un pañuelo palestino como denuncia del genocidio que se está cometiendo en Gaza. Y hoy su recuerdo ha sido para las víctimas de la gran riada.