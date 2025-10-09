Nou d'Octubre de paraguas: "El tiempo lo ha fastidiado todo"

La lluvia ha deslucido por completo los actos festivos de un Nou d'Octubre que este año era espacialmente emotivo para los valencianos a punto de cumplirse un año de la tragedia de la dana. Los incondicionales de la procesión cívica esperaban en la plaza del Ayuntamiento esta mañana con la esperanza de que la procesión cívica en la que desfile la Real Senyera saliera finalmente a desfilar, posibilidad que definitivamente la alcaldesa, Mª José Catalá, daba por descartada pasadas las 11 de la mañana ante la persistente lluvia.

"Vengo todos los años y aunque llueve no quería renunciar porque no me pierdo la procesión cívica, al menos la bajada de la Senyera porque es algo muy emotiva". "Pero este año el tiempo lo ha fastidiado todo", afirmaba Amparo, una de las valencianas que ha acudido esta mañana a la plaza del Ayuntamiento. "Mi plan hoy era estar aquí, venir a la procesión cívica y luego por la tarde al concierto del Palau, pero no ha podido ser". Amparo no ocultaba su decepción por la suspensión de los actos del Nou d'Octubre que este año se presentaba especialmente convulso por la dana y la asistencia del presidente Carlos Mazón. "Ha sido algo muy gordo, yo he tenido familia afectada".

"Es una pena que los valencianos no puedan disfrutarlo"

Nacho Pinazo, cuarta generación de la empresa que se dedica a engalanar la plaza del Ayuntamiento y las calles para la procesión cívica del Nou d'Octubre, ha tenido que esperar hasta casi el mediodía para conocer que definitivamente la procesión se anulaba. "Llevamos tres días preparando esto y es una pena que no luzca ni lo pueda disfrutar nadie". Pinazo no recuerda en el tiempo que el lleva al frente de la empresa la suspensión de la procesión. La de este año será la quinta vez que se suspende el multitudinario desfile de la Senyera, ya con todo preparado, incluido el Senyeramóvil para que la bandera pudiera realizar el recorrido protegida y que finalmente tampoco ha podido ser.

Provisto de paraguas y envuelto en la bandera, otro de los vecinos que confiaban en ver bajar la Senyera desde el balcón, aseguraba que no está decepcionado por la suspensión de la procesión por la lluvia. "El año próximo vendremos con más ganas".