Nou d'Octubre: La sede de Lo Rat Penat amanece con pintadas "independentistas"

La asociación de Lo Rat Penat ha denunciado que su sede en València ha sido objeto esta madrugada de actos vandálicos, con pintadas "amenazantes e insultantes" y la colocación en la fachada de "símbolos y banderas independentistas vinculadas a los autodenominados 'països catalans'". "Estos hechos, -han sido- reivindicados por los colectivos pancatalanistas Arran y l'Assemblea de Joves l'Aixà, que incluso han difundido vídeos en redes sociales vanagloriándose de la agresión", señala Lo Rat Penat en un comunicado.

La asociación considera esta acción un "ataque directo no solo contra Lo Rat Penat sino contra la libertad de expresión, la cultura valenciana y la convivencia democrática", con el objetivo de "atemorizar a una institución fundada hace más de un siglo para la defensa y promoción de la lengua y la cultura propias del pueblo valenciano"

Lo Rat Penat denuncia el atentado a su sede coincidiendo con la festividad del Nou d'Octubre y expresa su "más profundo rechazo y condena" a los hechos.

Lo Rat Penat asegura en redes sociales que pese a esta nueva agresión "seguirá defendiendo con firmeza el nombre genuino de nuestra ciudad y nuestro territorio", en alusión al controvertido cambio del topónimo que impulsa el Ayuntamiento de València con denominación bilingüe y tilde cerrada, en contra de los criterios de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Lo Rat Penat reivindica la independencia de la lengua valenciana, frente a cualquier imposición ideológica ajena a nuestra identidad histórica.

"Ninguna amenaza desviará nuestro trabajo cultural y cívico", afirma la entidad defensora del valenciano como una lengua propia distinta del catalán, que exige a las autoridades públicas la "identificación y sanción de los responsables de estos hechos, así como garantías efectivas para proteger las instituciones culturales valencianas de futuras agresiones". Lo Rat Penat, una de las entidades culturales que desfila en la procesión cívica, tienen su sede en el palacio de los Condes de Trenor, en la calle Trinquete Caballeros, con lo cual el acto vandálico supone también una agresión al patrimonio. El palacio "es un símbolo del legado cultural valenciano".