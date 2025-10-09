Una Procesión Cívica a puerta cerrada y marcada por las danas

Un acto solemne pero íntimo, bajo techo y a puerta cerrada. València no ha podido celebrar su 9 d'Octubre como manda la tradición porque la climatología sigue empeñada en marcar todos los octubres en rojo. La alerta decretada por la Aemet había obligado a suspender la Procesión Cívica, pero el ayuntamiento ha mantenido el operativo montado hasta media hora antes del comienzo previsto para el acto central del día.

Finalmente, los valencianos y valencianas no han podido vitorear la Real Senyera, para la que se ha diseñado un recorrido de urgencia de apenas 10 metros dentro del Salón de Cristal y vuelta al museo de la ciudad, también dentro del consistorio. El operativo no ha sido sencillo, porque la enseña no se inclina hacia nada ni nadie, pero los marcos interiores de las puertas son tercos y han obligado a maniobrar reclinando hacia atrás el mástil, bailando con la bandera entre pasillos, cámaras, periodistas, falleras y concejales.

Antes, el secretario municipal ha leído el decreto de alcaldía mediante el cual se designaba portador y se suspendía la Procesión Cívica, algo que ya había ocurrido en seis ocasiones en los últimos 100 años. El socialista Borja Sanjuan era el designado este año para enarbolar la bandera. Con el himno valenciano de fondo, interpretado en directo desde el otro flaco del ayuntamiento, el socialista ha posado unos emocionantes minutos acompañado de Pere Fuset, Paula Llobet y José Gosálbez, que sujetaban las borlas también con emoción contenida.

Tras el acto, la alcaldesa ha felicitado el día a todos los valencianos, ha valorado con tristeza lo que debería haber sido un baño de multitudes para autoridades, falleras y entidades sociales, y ha descartado el aplazamiento de la procesión porque la ciudad tiene sus leyes no escritas: la cancelación irreversible de la procesión cívica es una de ellas. Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha querido destacar que esta fiesta estaba marcada por el malestar social en torno a Mazón y su gestión de la dana. Finalmente, en la misma línea, Sanjuan ha exhibido un traje con el número 229 dibujado en la americana, en alusión a las víctimas mortales de la barrancada del 29 de octubre.

Pese a la cancelación, unas 150 personas siguen a esta hora reunidas frente a las puertas del ayuntamiento para rendirle honor a su tierra. La tradición manda y ellos han querido mantenerse fieles a 9 d'Octubre. Con un improvisado himno se han gritado los vivas de rigor.