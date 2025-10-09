Un Te Deum bajo mínimos en la catedral de València

El acto del Te Deum, reincorporado al programa oficial del 9 d'Octubre como parte de la Procesión Cívica, se ha celebrado en la Catedral prácticamente como único acto del día grande, más allá de la retirada ritual de la Senyera en el Salón de Cristal.

En esta ocasión, la oración de acción de gracias ha tenido una edición atípica. El horario se ha adelantado casi dos horas sobre el momento en que hubiese entrado en el templo. Previamente se ha celebrado el oficio religioso con una asistencia mínima, habida cuenta de las condiciones meteorológicas. Apenas cuarenta personas se han dado cita. A la entrada se estableció un control para que no pasaran turistas -de hecho, es una jornada en la que había grupos de cruceristas, que se quedaron en la puerta-. Finalmente, a las once y cuarto es cuando ha tenido lugar el oficio, con una asistencia que se ha multiplicado, pero que no ha sido mucho más nutrida. Algo más de un centenar de personas han entrado para presenciar el canto del coro y la entrada de la Senyera.

Porque, tal como estaba previsto, la senyera municipal no ha salido de la casa grande, pero la tricolor que ha presidido el acto ha sido la de Lo Rat Penat. En esta ocasión no la ha entrado la alcaldesa, como el año pasado, -quien sí que ha acudido, junto con el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero- sino por los directivos de la entidad y la Regina dels Jocs Florals.

La fórmula para rematar el acto ha sido la de "procesión claustral"; es decir, hacer un recorrido por el interior de la Seo, tal como se hacía en las grandes ceremonias religiosas en tiempos de pandemia.

Catalá presidió el oficio / Germán Caballero

"Que no haya preocupación por lo que pueda pasar en la calle"

El arzobispo Enrique Benavent ha elevado en esta ocasión el tono de su mensaje, al asegurar que "este es un día de alegría y felicidad, aunque desgraciadamente no se haya podido celebrar plenamenete. Y lo que pido es que sea eso: que en los próximos lo podamos vivir con alegría, y no con preocupación de los días previos por lo que pueda pasar en la calle".